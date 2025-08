Donald Trump confirmă frica lui Vladimir Putin. Submarinele nucleare americane sunt în preajma Rusiei VIDEO

Președintele american Donald Trump a confirmat duminică, 3 august, că submarinele nucleare americane cărora le-a dat ordin să se mute în preajma Rusiei sunt deja acolo. Liderul american nu a dat detalii despre locul exact unde sunt, având în vedere că doar o mână de oameni de pe tot globul știu cu precizie unde se află asemenea nave de importanță strategică pentru americani.

Trump a vorbit cu jurnaliștii, când se întorcea la Washington. Unul dintre cei prezenți l-a întrebat dacă submarinele au fost deja desfășurate. „Am dat deja un comunicat, iar răspunsul este că sunt în regiune, acolo unde trebuie să fie”, a răspuns liderul de la Casa Albă.

REPORTER: "Have those nuclear submarines been deployed yet to face Russia?"@POTUS: "They are in the region, yeah — where they have to be." pic.twitter.com/fwQeMXXBP2