SUA au o nouă țintă, o putere mondială prietenă cu Putin: Sunteți pe lista neagră, nu mai puteți ajuta Rusia

După începerea invaziei ordonate de Putin în Ucraina pe 24 februarie 2022, țările occidentale au reacționat rapid și au impus mai multe pachete de sancțiuni împotriva Moscovei. Acum, Statele Unite au reperat o nouă țintă: firmele unei mari puteri mondiale, China, care ajută Rusia și în consecință le-au trecut pe lista neagră de interdicții.

Departamentul Comerțului din SUA a adăugat miercuri, 12 aprilie 2023, 12 companii chineze pe lista sa de control al exporturilor, pe baza acuzațiilor de sprijinire a industriilor militare și de apărare a Rusiei, potrivit Caixin Global.

Companiile chineze, în principal distribuitori de componente electronice cu sediul în Shenzhen și Hong Kong, s-au numărat printre cele 28 de completări la „Lista de entități” din SUA, restricționând întreprinderile să obțină tehnologie din SUA fără autorizația guvernului american. Celelalte companii numite au sediul în Rusia, Singapore, Spania, Siria, Turcia, Emiratele Arabe Unite și Uzbekistan.

Ads

SUA la capătul răbdării cu un aliat NATO: Gata, nu îl mai ajutați pe Putin, vă punem sancțiuni

Companiile chineze incluse pe lista neagră includ 3HC Semiconductors (HK) Co. Ltd., Allparts Trading Co. Ltd., STK Electronics (HK) Co. Ltd., Wynn Electronics Co. Ltd. și Yongli Electronic Components (Shenzhen) Co. Ltd. companiile nu au comentat.

Departamentul de Comerț a acuzat companiile că încearcă să se sustragă controalelor la export pentru a obține produse americane în sprijinul activităților militare ale Rusiei. Unele dintre entitățile au asistat la achiziții pentru companiile rusești care au fost supuse sancțiunilor SUA de la invadarea Ucrainei de către Rusia.

Această nouă serie de sancțiuni vine după ce Departamentul de Comerț al SUA a adăugat pe listă aproximativ 400 de entități din februarie 2022 în legătură cu Rusia, inclusiv cinci întreprinderi chineze adăugate la sfârșitul lunii februarie cu afaceri din componente electronice și aviație.

Ads

Un aliat apropiat al SUA se îndepărtează de Washington: Trece de partea lui Putin

Washingtonul extinde, de asemenea, controalele exporturilor asupra companiilor chineze pe fondul intensificării concurenței tehnologice dintre cele două țări. În martie, Departamentul de Comerț a adăugat 28 de companii chineze pe ”Lista de entități”, majoritatea dintre ele în domeniul inteligenței artificiale și al afacerilor cu semiconductori.

Există 639 de entități chineze pe Lista de entități, cu peste 155 adăugate în timpul administrației Biden. Din iulie 2022, au fost adăugate 53 de entități chineze.

Departamentul de Comerț a declarat în februarie că el și alte agenții guvernamentale din Statele Unite au aprobat aproximativ 70% din cererile de licențe de export care implică China în anul bugetar 2022.