CITITĂĂĂ/// Mutările lui Trump se întorc ca un bumerang contra Americii: O mare putere prăbușește afacerile cu SUA

Tarifele lui Trump contra exporturilor Chinei s-au întors ca un bumerang contra SUA FOTO: Hepta

Politicile comerciale anunțate de Donald Trump începând cu ”Ziua Eliberării” din 2 aprilie 2025 au bulversat întregul lanț economic mondial. Măsurile impuse de președintele american se întorc ca un bumerang contra Americii. Astfel, exporturile din China, a doua putere economică globală, spre Statele Unite s-au prăbușit cu 33% în luna august 2025 față de anul precedent.

Scăderea evidențiază impactul continuu al tarifelor și restricțiilor comerciale impuse de Donald Trump, chiar dacă Beijingul a înregistrat o cerere mai mare din Europa și Asia de Sud-Est, potrivit MSN.

Creșterea exporturilor Chinei a pierdut avânt în august, deoarece livrările către Statele Unite au scăzut cu 33,1% față de anul precedent, conform datelor oficiale publicate luni, 8 septembrie 2025.

Exporturile totale au crescut cu 4,4% față de anul precedent, ratând previziunile Bloomberg de 5,5% și scăzând față de ritmul de 7,2% din iulie, a relatat agenția de știri AFP. Importurile au crescut ușor cu doar 1,3%, față de așteptările de 3,4%, lăsând China cu un excedent comercial de 321,8 miliarde de dolari, potrivit AP.

„Rezistența exporturilor Beijingului din acest an poate fi atribuită și companiilor chineze care se străduiesc să obțină o cotă de piață mai mare în alte țări, exacerbată de cererea internă slabă”, a declarat Zhiwei Zhang de la Pinpoint Asset Management, citat de AFP.

Ads

Devierea schimburilor comerciale a fost, de asemenea, evidentă, a remarcat Yue Su de la Economist Intelligence Unit, care a subliniat că firmele își schimbă lanțurile de aprovizionare pentru a ocoli tarifele vamale - o tendință care amintește de primul război comercial dintre SUA și China.

În august, Washingtonul și Beijingul și-au prelungit armistițiul tarifar până pe 10 noiembrie, înghețând taxele vamale americane la 30% și taxele chinezești la 10%.

Scăderea exporturilor SUA către China cu 20%

Cu toate acestea, analiștii avertizează că această ameliorare este temporară. „Stimulul temporar al armistițiului comercial dintre SUA și China se estompează”, a avertizat Capital Economics, prin intermediul Reuters.

Președintele Donald Trump a continuat să laude influența Americii. Vorbind în august, el a spus că Washingtonul deține „cărți incredibile” asupra Beijingului, adăugând: „Dacă le-aș juca, asta ar distruge China. Nu voi juca acele cărți.” El a avertizat separat cu privire la o posibilă taxă vamală de 200% pentru magneții chinezi din pământuri rare, dacă livrările către SUA ar fi reduse.

Ads

În ciuda armistițiului, comerțul bilateral rămâne sub presiune: importurile americane de bunuri chinezești au scăzut cu 15% în prima jumătate a anului 2025, în timp ce exporturile americane către China au scăzut cu aproximativ 20% față de anul precedent.

Datele mai slabe contribuie la dificultățile economice cu care se confruntă China, printre care se numără producția industrială lentă, o criză a datoriilor imobiliare și șomajul record în rândul tinerilor.

Economiștii avertizează că, fără o cerere internă mai puternică sau o rezolvare a fricțiunilor comerciale, creșterea exporturilor ar putea rămâne modestă până la sfârșitul anului 2025.

Ads