Lovitură dată de mutarea lui Trump: Pierdere colosală de 35 de miliarde de dolari

Tarifele vamale ale lui Trump au produs pierderi de 35 de miliarde de dolari companiilor globale FOTO: Hepta

Războiul comercial al lui Trump a dus tarifele vamale americane la cele mai înalte niveluri din anii 1930, dar ceața care a paralizat multe companii se risipește, permițând directorilor să previzioneze costurile și să facă planuri. Cu toate astea, pierderile companiilor globale au fost colosale, de peste 35 de miliarde de dolari în urma măsurilor luate de Donald Trump.

Cea mai afectată companie a fost Toyota, cu 9,5 miliarde de dolari costuri suplimentare. Companiile se așteptau la o pierdere financiară combinată de 21,0 până la 22,9 miliarde de dolari pentru 2025, cu un impact de aproape 15 miliarde de dolari calculat pentru 2026, conform unei analize a agenției Reuters a sutelor de declarații corporative, documente depuse de autorități și apeluri de raportare a rezultatelor financiare între 16 iulie și 30 septembrie.

Totalul de peste 35 de miliarde de dolari se compară cu 34 de miliarde de dolari calculate în mai, la scurt timp după ce tarifele impuse de Trump în aprilie, în timpul „Zilei Eliberării”, au zguduit lanțurile de aprovizionare globale. Dar traiectoria maschează o schimbare: creșterea se datorează în mare parte estimării Toyota, de 9,5 miliarde de dolari.

Multe alte companii și-au redus previziunile anterioare pesimiste, după ce Trump a ajuns la acorduri comerciale cu dobânzi mai mici cu UE și Japonia. Cifrele combină estimări anuale și parțiale de la un grup de firme care se suprapun. Ambele grupuri includ aproximativ 60 de firme.

Producătorii francezi de băuturi spirtoase Remy Cointreau și Pernod Ricard au redus estimările privind pierderile tarifare după acordul cu UE, în timp ce Sony și-a redus previziunile în august. Trump a inclus și excepții, de exemplu, doar aproximativ o treime din exporturile Braziliei confruntându-se cu un tarif de 50%.

„Tarifele devin din ce în ce mai clare. Și credem că tarifele vor fi doar o altă variabilă a ecuației noastre de afaceri pe care trebuie să fim pregătiți să o gestionăm și o vom face”, a declarat CEO-ul Stellantis, Antonio Filosa, într-un interviu de la mijlocul lunii octombrie, prezentând noi detalii despre o investiție de 13 miliarde de dolari, pe patru ani, în producția americană. Stellantis a avertizat în iulie asupra unei investiții de 1,5 miliarde de euro în acest an.

Producătorii auto grav afectați

„Cred că există acest sentiment că am atins un fel de punct de aterizare cu unele dintre acordurile comerciale bilaterale”, a declarat secretarul general adjunct al Camerei Internaționale de Comerț, Andrew Wilson.

Un exemplu în acest sens: Trump a lansat la începutul acestei luni ideea unor tarife suplimentare de 100% asupra Chinei. Vineri, el a declarat că tarifele propuse nu ar fi sustenabile și a dat vina pe Beijing pentru ultimele tensiuni din negocierile comerciale dintre cele două țări.

Se preconizează că companiile din S&P 500 vor înregistra o rată de creștere a câștigurilor de 9,3% în perioada iulie-septembrie, o scădere de la 13,8% în al doilea trimestru, conform datelor LSEG. O mare parte din această creștere se datorează sectorului IT din SUA, impulsionat de investițiile în inteligență artificială. Se așteaptă ca indicele Stoxx 600 din Europa să înregistreze o creștere de 0,5%, în scădere de la 4% în trimestrul precedent.

Nike, puternic dependentă de furnizorii din Vietnam și alte țări asiatice, și-a majorat estimarea impactului tarifelor la sfârșitul lunii trecute la 1,5 miliarde de dolari, de la 1 miliard de dolari.

Creșterile de prețuri sunt cel mai frecvent efect al tarifelor menționat de companiile globale. Producătorii auto, inclusiv Ford, Stellantis, Volkswagen și Toyota, au raportat împreună costuri legate de tarife de miliarde. Ford, de exemplu, se așteaptă la un impact cumulativ de 3 miliarde de dolari.

Totuși, optimismul a crescut în rândul producătorilor auto și al furnizorilor de piese auto, pe măsură ce Trump a avansat către o reducere semnificativă a tarifelor pentru producția auto din SUA, care ar putea elimina efectiv multe dintre costurile care au afectat marile companii auto.

