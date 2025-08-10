Trump lovește dur cea mai bogată țară din lume: Mișcarea SUA bulversează piața globală a unui produs căutat

Sarabanda de ordine executive date de președintele american continuă într-un ritm alert, iar Donald Trump lovește acum dur cea mai bogată țară din lume, un stat mic cu o suprafață de numai 41.285 de kilometri pătrați. Mișcarea SUA de a impune tarife de 39% pentru Elveția a șocat guvernul de la Berna, iar tarifele reprezintă o grea izbitură pentru importurile lingourilor de aur de un kilogram din acest stat.

Elveția este centrul de rafinare al lingourilor de aur, iar tarifele vamale ale SUA amenință să răstoarne piața globală a lingourilor și să dea o nouă lovitură Elveției, cel mai mare centru de rafinare din lume al metalului galben, potrivit Financial Times.

Agenția Vamală și de Protecție a Frontierelor a declarat că lingourile de aur de un kilogram și de 100 de uncii ar trebui clasificate sub un cod vamal supus taxelor, conform unei așa-numite scrisori de decizie din 31 iulie, consultată de Financial Times. Scrisorile de decizie sunt folosite de SUA pentru a clarifica politica sa comercială.

Decizia CBP contrastează puternic cu așteptările anterioare ale industriei conform cărora aceste tipuri de lingouri de aur ar trebui clasificate folosind un cod vamal diferit, care este exceptat de la tarifele vamale naționale impuse de Trump.

Lingourile de un kilogram sunt cea mai comună formă tranzacționată pe Comex, cea mai mare piață futures pentru aur din lume, și reprezintă cea mai mare parte a exporturilor de lingouri ale Elveției către SUA. Contractele futures pe aur Comex cu livrare în decembrie, cel mai activ contract, au atins un record intraday de 3.534 de dolari pe uncie troy vineri, după ce Financial Times a dezvăluit decizia autorităților vamale americane.

Relațiile dintre Washington și Berna s-au deteriorat după ce SUA au anunțat săptămâna trecută un tarif de 39% pentru importurile din țară. Aurul este unul dintre cele mai mari exporturi ale Elveției către SUA, arată datele vamale.

Decizia tarifară a dat „o altă lovitură” comerțului elvețian cu aur cu SUA, a declarat Christoph Wild, președintele Asociației Elvețiene a Producătorilor și Comercianților de Metale Prețioase. Wild a adăugat că tariful pe aur ar îngreuna satisfacerea cererii sale pentru metalul galben.

La începutul acestui an, traderii s-au grăbit să aducă aur în SUA înainte de tarifele „de ziua eliberării” ale lui Trump - acumulând un stoc record pe Comex și ducând la o penurie temporară de aur la Londra.

Cu toate acestea, când aceste tarife au fost anunțate, acestea au inclus scutiri pentru multe mărfuri, inclusiv o anumită clasificare a lingourilor de aur, care a fost interpretată pe scară largă ca acoperind lingouri de aur mari. Fluxul comercial global pentru lingouri este în mod normal triunghiular: lingourile mari de aur circulă între Londra și New York, prin Elveția, unde sunt refăcute în dimensiuni diferite.

Elveția a exportat aur de 61 de miliarde în SUA, în 12 luni

Cele două piețe utilizează lingouri de dimensiuni diferite, Londra folosind o bară de 400 de uncii troy, care are aproximativ dimensiunea unei cărămizi, în timp ce bara de un kilogram, aproximativ de dimensiunea unui smartphone, este preferată în New York.

Lingourile au înregistrat o creștere istorică în acest an, crescând cu 27% de la sfârșitul anului 2024. Temerile legate de inflație, îngrijorările legate de nivelurile datoriei guvernamentale și declinul dolarului american ca monedă de rezervă au contribuit la creșterea prețului aurului.

Elveția a exportat aur în valoare de 61,5 miliarde de dolari în SUA în cele 12 luni care se încheie în iunie. Același volum ar fi acum supus unor tarife suplimentare de 24 de miliarde de dolari în cadrul ratei tarifare de 39% a Elveției, care a intrat în vigoare joi.

„Opinia predominantă era că metalele prețioase retopite de rafinăriile elvețiene și exportate în SUA ar putea fi expediate fără tarife”, a declarat Wild, președintele asociației. „Totuși, clasificarea codului vamal pentru diferite produse din aur nu este întotdeauna precisă.”

Mai multe rafinării de aur elvețiene au declarat că au petrecut luni întregi cu avocați pentru a determina ce tipuri de produse din aur ar putea fi scutite sau nu. Două rafinării au declarat că au redus temporar sau au oprit livrările către SUA din cauza incertitudinii.

Scrisoarea de decizie, care a fost un răspuns la o solicitare formală de clarificare din partea unei rafinării elvețiene, menționa că barele de un kilogram și de 100 de uncii se încadrează la codul de clasificare 7108.13.5500 și preciza că acestea nu se încadrează la codul 7108.12.10 - singurul cod scutit de taxe vamale.

