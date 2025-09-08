Turnură dramatică pentru Trump: Lovitură grea pentru președintele american, SUA ar putea da înapoi 200 de miliarde VIDEO

Zecile de măsuri luate de Donald Trump în cel de-al doilea mandat de la Casa Albă, se confruntă acum cu un ultim test. Ar putea fi o turnură dramatică pentru președintele american în privința strategiei sale legate de tarifele vamale, iar Statele Unite ar putea fi nevoite să ramburseze companiilor peste 200 de miliarde de dolari.

Această schimbare din saga tarifelor vamale vine după ce o curte federală de apel a decis că Trump s-a bazat în mod ilegal pe Legea Internațională privind Puterile Economice de Urgență (IEEPA) pentru a impune taxe generale asupra țărilor. Trump a folosit aceste puteri pentru a crește ratele taxelor de import până la 50% pentru India și Brazilia - și până la 145% pentru China la începutul acestui an, potrivit CNN.

Companiile americane au plătit peste 210 miliarde de dolari până la 24 august pentru a acoperi tarifele vamale pe care instanțele americane le-au considerat ilegale. Marți, Trump a recunoscut că decizia curții, dacă va fi menținută de Curtea Supremă, ar putea duce la obligarea Trezoreriei SUA de a „restitui” veniturile din tarife vamale colectate.

Trump a declarat marți reporterilor că administrația sa pregătește un apel la Curtea Supremă, probabil chiar miercuri. El îndeamnă la acțiuni rapide pentru a menține tarifele sale în vigoare după termenul limită de 14 octombrie stabilit de curtea de apel pentru intrarea în vigoare a hotărârii sale. „Este o decizie foarte importantă și, sincer, dacă vor lua decizia greșită, ar fi o devastare pentru țara noastră”, a spus Trump.

Ads

Cea mai înaltă instanță a națiunii ar putea decide că nu este dispusă să audieze apelul administrației Trump, amânând în schimb decizia instanței inferioare. Dacă acesta este cazul, companiile americane ar putea primi acei bani înapoi în buzunare. Dar nu va fi neapărat un proces ușor sau rapid.

Curtea Supremă va prelua probabil cazul în cursul mandatului următor, care începe luna viitoare; iar tarifele în cauză vor rămâne probabil în vigoare în timp ce apelul este audiat, a declarat Ted Murphy, avocat specializat în comerț internațional la Sidley Austin.

Dacă Curtea Supremă va constata, de asemenea, că Trump nu avea autoritatea legală de a impune tarife în temeiul IEEPA, administrația va trebui să înceteze imediat aceste colectări. Cu toate acestea, rămâne o întrebare deschisă cum ar fi gestionate potențialele rambursări, a spus Murphy.

Randamentele obligațiunilor ar crește

Este posibil ca guvernul să decidă să ramburseze tarifele nevalide tuturor importatorilor care le-au plătit, a spus el. O altă posibilitate: „Guvernul ar putea, de asemenea, să adopte poziția conform căreia decizia instanței se aplică doar reclamanților numiți, obligând astfel importatorii să depună propriile acțiuni în instanță.”

Ads

Sau, ceea ce Murphy consideră cel mai probabil: „Guvernul ar putea, de asemenea, să încerce să obțină aprobarea instanței de un proces de rambursare administrativă, în care importatorii trebuie să solicite în mod afirmativ o rambursare.”

Deși companiile pot fi încântate de perspectiva rambursărilor de tarife, aceasta nu ar fi neapărat o situație avantajoasă pentru economie. Sutele de miliarde de dolari din veniturile din tarife pe care Trezoreria le-a păstrat în fondul său general înseamnă că guvernul a împrumutat mai puțini bani decât ar fi făcut-o altfel. Inversarea tarifelor ar necesita mai multe împrumuturi pentru a-și plăti facturile.

Aceasta ar putea însemna vânzarea mai multor obligațiuni de trezorerie, ceea ce ar putea duce la creșterea randamentelor - și a costurilor de împrumut în întreaga economie. O creștere a ofertei de obligațiuni pentru a acoperi deficitul neprevăzut de venituri din tarife înseamnă că guvernul ar putea fi nevoit să ofere randamente mai mari pentru a atrage investitori.

Ads

Randamentul obligațiunii de trezorerie pe 30 de ani a atins miercuri pentru scurt timp 5%, cel mai ridicat nivel din iulie, deoarece investitorii au cerut mai multe compensații pentru a deține datoria SUA.

„Dacă această hotărâre este menținută, rambursările tarifelor existente sunt pe masă, ceea ce ar putea provoca o creștere a emisiunilor de obligațiuni de trezorerie și a randamentelor”, a declarat Ed Mills, analist de politici la Washington la Raymond James.

Ads