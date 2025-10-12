Serviciile Secrete ale SUA ajută din vară Ucraina să lovească infrastructura energetică a Rusiei, slăbind economia Kremlinului

Autor: Mihai Diac
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 12:56
Zelenski și Trump - FOTO X/@KrystianJachacy

SUA ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri de lungă distanţă asupra instalaţiilor energetice ruseşti, într-un efort comun de a slăbi economia şi de a-l forţa pe preşedintele Vladimir Putin să se aşeze la masa negocierilor, susţine, duminică, 12 octombrie 2025, ziarul Financial Times (FT), citat de Reuters.

Serviciile secrete ale Statelor Unite au ajutat Ucraina să lovească importante active energetice ruseşti, inclusiv rafinării de petrol, situate mult în spatele liniei frontului, a scris ziarul, pe baza unor informaţii primite de la oficiali ucraineni şi americani care au cerut să rămână anonimi.

FT susţine că informaţiile furnizate de SUA ajută Kievul să stabilească planificarea rutelor, altitudinea, sincronizarea şi deciziile în privinţa misiunilor, permiţând dronelor ucrainene de atac cu rază lungă de acţiune şi unidirecţionale să evite apărarea aeriană rusă.

Statele Unite sunt implicate îndeaproape în toate etapele planificării, afirmă ziarul financiar britanic, citând trei persoane familiarizate cu operaţiunea. Un oficial american este citat spunând că Ucraina a selectat ţintele pentru atacurile la mare distanţă, iar Washingtonul a furnizat apoi informaţii despre vulnerabilităţile acestor locaţii.

Casa Albă, biroul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski şi Ministerul de Externe al Ucrainei nu au răspuns imediat la solicitările Reuters de a comenta. Nu a existat niciun comentariu imediat nici din partea Ministerului de Externe rus, dar Moscova a declarat luna aceasta că Washingtonul şi NATO au furnizat în mod regulat informaţii serviciilor secrete din Kiev de la izbucnirea războiului lansat de Putin în februarie 2022. „Furnizarea şi utilizarea întregii infrastructuri a NATO şi a Statelor Unite pentru colectarea şi transferul de informaţii către ucraineni este evidentă”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

La începutul acestei luni, doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că Washingtonul va furniza Ucrainei informaţii despre ţintele de infrastructură energetică de lungă distanţă din Rusia, în timp ce analizează posibilitatea de a trimite Kievului rachete care ar putea fi utilizate în astfel de atacuri. SUA au solicitat, de asemenea, aliaţilor din NATO să ofere un sprijin similar, au declarat oficialii americani.

Zelenski a declarat sâmbătă că a discutat despre atacurile ruseşti asupra sistemului energetic ucrainean într-o convorbire „pozitivă şi productivă” cu preşedintele american Donald Trump.

„Am discutat despre oportunităţile de consolidare a apărării noastre aeriene, precum şi despre acordurile concrete la care lucrăm pentru a asigura acest lucru. Există opţiuni bune şi idei solide despre cum să ne întărim cu adevărat”, a postat Zelenski pe X.

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

