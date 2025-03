Trump a zis că încheie războiul în 24 de ore, dar nu în ce zi sau în ce an, spune chiar omul care trebuie să facă pace în Ucraina. Gluma a stârnit hohote de râs

Donald Trump a zis că va termina războiul dintre Rusia și Ucraina în 24 de ore, fiind una dintre declarațiile lui favorite din timpul campaniei prezidențiale de anul trecut. Se lăuda că este singurul care poate să facă asta. A continuat să repete că face pace imediat și în perioada de tranziție, dintre victoria în alegeri și revenirea la Casa Albă. După ce și-a preluat mandatul, Donald Trump și oamenii au au început să nuanțeze poziția.

Acum, omul pe care președintele american l-a pus să facă pace între Rusia și Ucraina, fostul general Keith Kellogg, a zis că încetarea războiului în 24 de ore rămâne valabilă, dar mai trebuie stabilite câteva lucruri, anume ziua și anul celor 24 de ore.

„Președintele a spus că încheie războiul în 24 de ore. Nu am spus în ce zi sau în ce an” a declarat emisarul special al lui Donad Trump în cadrul unui eveniment de la Council on Foreign Relations.

The show goes on! "Trump promised to end the war in 24 hours, but we didn't say which day exactly," quipped Trump's special envoy to Ukraine, Keith Kellogg, live on air. pic.twitter.com/QC3ZQyF0qY