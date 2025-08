Trump începe să se răzbune pe Putin. Decizii de ultimă oră de la americani de sprijin pentru Ucraina. „Putin nu merită timp în plus”

Donald Trump l-a avertizat pe Vladimir Putin că își pierde răbdarea, deoarece liderul rus îl duce de nas în legătură cu oprirea războiului din Ucraina. Termenul de 50 de zile, dat de Trump lui Putin pentru agrearea unui armistițiu, a fost scurtat deja la 10 zile, dar se poate ca riposta să vină și mai devreme.

Americanii și ucrainenii au anunțat că se pregătesc de o nouă etapă a colaborării lor. Ruslan Stefanciuc, șeful parlamentului ucrainean, a anunțat că Ucraina pregătește un „acord major” cu Statele Unite. Conform termenilor acordului, SUA vor achiziționa drone fabricate în Ucraina, în timp ce Ucraina va primi, în schimb, armament american avansat.

„Acesta este un capitol complet nou, în care începem să acționăm ca furnizor de securitate pentru întreaga lume. Deoarece deținem o experiență, tehnologii și produse de securitate unice pe care le putem oferi partenerilor noștri”, a declarat Stefanchuk într-un interviu pentru Suspilne Media. Potrivit lui Stefanciuc, progresele Ucrainei în domeniul dronelor și al tehnologiilor anti-drone au devenit un model pentru multe țări.

În paralel, Donald Trump a anunțat că refugiații ucraineni care au ajuns în SUA vor putea să rămână în țară până la finalul războiului. Circa 240.000 de ucraineni au găsit protecție pe teritoriul american, prin intermediul unui program inițiat de administrația Biden. În primăvară, unii dintre refugiații ucraineni fuseseră notificați că trebuie să plece din Statele Unite, deoarece protecția lor a fost suspendată. Deși administrația Trump a recunoscut că a fost vorba de o greșeală, informațiile au provocat panică. Acum, președintele SUA liniștește apele.

Când un jurnalist Deutsche Welle l-a întrebat dacă le va permite ucrainenilor care au fugit în SUA din cauza invaziei să rămână până la încheierea războiului, Trump a răspuns: „Cred că o vom face. Avem mulți oameni care au venit din Ucraina și lucrăm cu ei”

DW asked US President Donald Trump whether Ukrainians who fled to the US after Russia's full-scale invasion of Ukraine will be allowed to stay until the war is over.

