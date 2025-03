Trump îl invită pe Zelenski la Casa Albă, după ce Ucraina a fost de acord cu armistițiul de 30 de zile dorit de SUA. Ce au spus rușii de planul lui Trump VIDEO

Preşedintele american Donald Trump anunţă marţi că îl va invita din nou la Casa Albă pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, în urma unor negocieri cu Ucraina în Arabia Saudită, relatează AFP.

Miliardarul face acest anunţ la mai puţin de două săptămâni după o altercaţie cu liderul ucrainean în Biroul Oval, la 28 februarie.

Preşedintele american anunţă, la doar câteva minute după încheierea unor negocieri între americani şi ucraineni în Arabia Saudită, că speră ca Rusia ”să accepte (propunerea unui) armistiţiu” negociat de către Statele Unite cu Ucraina.

POTUS: Ukraine just agreed to a ceasefire "a little while ago. Now we have to go to Russia and hopefully President Putin will agree to that also and we can get this show on the road... We want to get that war over with." pic.twitter.com/ZDAhMk4snt