Apar primele consecințe ale acordului comercial SUA- UE: Încrederea în economia germană a scăzut substanțial

Indicele sentimentului economic a scăzut semnificativ în luna august, față de iulie, pentru economia germană, în urma acordului comercial controversat dintre UE și SUA, care a dezamăgit experții financiari și a expus sectoare industriale cheie unor sarcini tarifare mai mari.

Evoluția inversează parțial redresarea puternică observată în iulie, când percepția crescuse la cel mai înalt nivel din februarie 2022.

Scăderea reflectă îngrijorările legate de performanța slabă a Germaniei din al doilea trimestru al anului în curs și de asimetria percepută a acordului comercial transatlantic recent semnat.

Dezamăgire în rândul investitorilor

Astfel, indicatorul ZEW al sentimentului economic pentru Germania a scăzut pentru prima dată în patru luni, ajungând la 34,7 în august 2025, comparativ cu 52,7 în iulie, când atinsese cel mai ridicat nivel din 2022 și sub previziunile de 40, anunță un comunicat de presă al Centrului pentru Cercetări Economice Europene (ZEW), consultat de Risco.ro.

”Experții pieței financiare sunt dezamăgiți de acordul comercial anunțat dintre UE și SUA. În august 2025, indicatorul ZEW înregistrează o scădere substanțială, inclusiv din cauza performanței slabe a economiei germane în al doilea trimestru al anului 2025.

Perspectivele s-au înrăutățit în special pentru industriile chimice și farmaceutice. Sectoarele ingineriei mecanice și metalurgice, precum și industria auto sunt, de asemenea, grav afectate”, a declarat președintele ZEW, profesorul Achim Wambach.

Între timp, evaluarea situației economice actuale s-a deteriorat, indicele condițiilor actuale scăzând la -68,6 de la -59,5 și fiind mai slab decât previziunile de -65.

La plus 34,7 puncte, sentimentul economic este cu minus 18 puncte sub valoarea din luna precedentă. Iar evaluarea situației economice actuale în Germania pentru august este cu minus 9,1 puncte sub valoarea înregistrată în iulie.

Economia zonei euro, revizuiri în jos

Speranțele inițiale privind o relativă rezistență în zona euro au fost temperate, economiștii revizuind în jos așteptările de creștere pentru a doua jumătate a anului.

Astfel, estimările inițiale de creștere pentru zona euro au fost revizuite, ca și în cazul Germaniei, în jos pentru uniunea monetară și sunt în prezent la plus 25,1 puncte - minus 11 puncte sub valoarea din luna precedentă.

Și evaluarea situației economice actuale pentru zona euro s-a deteriorat, indicatorul scăzând cu minus 7 puncte față de luna precedentă și stabilizându-se la minus 31,2 puncte.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele SUA, Donald Trump, au ajuns pe 27 iulie ajuns la un acord comercial de ultim moment.

Acordul a inclus un tarif de bază de 15% pentru exporturile UE, cu taxe mai mari de 50% pentru oțel, aluminiu și cupru. Avioanele și piesele de aeronave au fost scutite.

Ca parte a acordului, UE s-a angajat, de asemenea, să achiziționeze exporturi de energie din SUA în valoare de 750 de miliarde de dolari (685 de miliarde de euro) pe parcursul a trei ani.

