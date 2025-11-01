Șeful CIA, pe furiș la Bruxelles pentru a calma liderii UE. Vizita, în contextul politicii schimbătoare a administrației Trump

Autor: Maria Mora
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 09:50
136 citiri
Directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta, întâlnindu-se cu înalți oficiali ai UE din domeniul afacerilor externe și al informațiilor pentru a transmite un mesaj nu tocmai subtil: încă puteți avea încredere în noi, scrie Politico.

Ratcliffe s-a întâlnit cu Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, precum și cu înalți oficiali ai Centrului de Informații și Situații al UE (INTCEN) și ai Direcției de Informații a Statului Major al UE (EUMS), potrivit a trei persoane care au cunoștință despre întâlnire.

Obiectivul, au spus doi oficiali, a fost acela de a calma spiritele și de a reafirma angajamentul Washingtonului față de schimbul de informații, în contextul în care unele capitale europene sunt îngrijorate de direcția politicii externe a SUA sub conducerea președintelui Donald Trump.

Schimbările administrației Trump în politica față de Ucraina, cum ar fi întreruperea bruscă a schimbului de informații militare cu Kievul în martie anul trecut,și eforturile sale de a politiza serviciile de informații prin numirea unor oameni loiali lui Trump au zguduit încrederea Europei în fiabilitatea Washingtonului.

Ratcliffe, fost congresman republican din Texas, și-a construit reputația ca unul dintre cei mai înverșunați apărători ai lui Trump din Capitol Hill, în special în timpul primei proceduri de destituire, când și-a folosit poziția din Comisia de Informații a Camerei Reprezentanților pentru a ataca ancheta.

Oficial, Ratcliffe se afla în oraș pentru a informa Consiliul Nord-Atlantic, organismul politic de decizie al NATO, a declarat un diplomat.

Însă întâlnirea sa paralelă cu brațul de politică externă al blocului, SEAE, a transmis un semnal clar, notează Politico, indicând că CIA dorește să mențină canalele de comunicare deschise.

Se așteaptă ca întâlnirea să nu fie una izolată: „Ar trebui să fie regulată de acum înainte”, a declarat un oficial. Ratcliffe și omologii săi din UE au discutat, de asemenea, despre provocările comune, inclusiv Rusia, China și Orientul Mijlociu.

Inițiativa diplomatică vine într-un moment delicat. Serviciile europene depun eforturi pentru a îngropa decenii de neîncredere și a construi o operațiune comună de informații a UE pentru a contracara agresiunea rusă, în timp ce își regândesc acordurile de schimb de informații cu SUA, comentează publciația de la Bruxelles.

Serviciul de informații civil și militar olandez a declarat pentru ziarul local De Volkskrant la începutul acestei luni că a suspendat unele schimburi, invocând interferențe politice și preocupări legate de drepturile omului.

