Tragedia din Washington. Al treilea membru al echipajului elicopterului Black Hawk a fost consilieră la Casa Albă

Al treilea membru al echipajului elicopterului Black Hawk care a murit în urma coliziunii cu avionul American Airlines deasupra capitalei SUA, Washington, era femeie, avea 28 de ani, și a fost și consilieră la Casa Albă în timpul administrației Biden.

Investigațiile privind prăbușirea tragică a elicopterului Black Hawk, care a intrat în coliziune cu un avion American Airlines, sunt în plină desfășurare.

Armata SUA a anunțat că fostul colaborator al Casei Albe, Rebecca Lobach,în vârstă de 28 de ani, a fost identificată drept al treilea membru aflat la bordul elicopterului care a avut un sfârșit tragic într-o coliziune în aer. Co-pilotul a murit alături de alte 66 de persoane, inclusiv doi colegi militari și 64 de pasageri și membri ai echipajului avionului civil.

Identitatea sa a fost dezvăluită de către Armata SUA, care a lăudat loialitatea și realizările sale remarcabile în serviciul țării. Capitanul Lobach fusese ofițer aviator în cadrul armatei din iulie 2019, până în ziua tragediei.

