SUA anunță că rup un acord important cu România și alți parteneri europeni. "Un act unilateral de dezarmare"

Statele Unite se retrag din acordurile semnate anul trecut cu partenerii europeni pentru combaterea dezinformării, o decizie care marchează o schimbare majoră de direcție sub administrația Trump. Măsura, calificată de un fost oficial american drept „un act unilateral de dezarmare”, vine după ce Washingtonul a închis agențiile care urmăreau protejarea integrității alegerilor și contracararea propagandei străine, lăsând Europa să facă singură față războiului informațional purtat de Rusia, China și Iran.

Țările europene au primit săptămâna trecută o notificare din partea Departamentului de Stat în care se menționa că Statele Unite reziliază memorandumurile de înțelegere semnate anul trecut sub administrația Biden, care urmăreau să creeze o abordare unificată pentru identificarea și expunerea informațiilor rău intenționate răspândite de guverne străine care doreau să semene haos, arată Hotnews.ro.

România a devenit parte pe 21 iunie 2024, când secretarul de stat american de atunci Antony Blinken și fosta ministră de externe a României, Luminița Odobescu, au semnat memorandumul de înțelegere pentru consolidarea cooperării dintre Statele Unite și România în ceea ce privește combaterea manipulării informațiilor de către state străine.

Atunci, Ambasada SUA la București sublinia că dezinformarea este inclusiv un pericol pentru integritatea alegerilor.

„Manipularea informațiilor de către state străine, care include dezinformarea și propaganda, reprezintă o amenințare la securitate transnațională ce poate crea sau exploata diviziuni în cadrul și între țări, poate pune în pericol integritatea alegerilor și poate submina încrederea publicului în guvern.”

Administrația Trump nu mai vrea să lupte cu dezinformarea

Administrația Trump a desființat agențiile guvernamentale care urmăreau să protejeze integritatea alegerilor din SUA și să combată influența malignă străină în țară și în străinătate, iar memorandumurile făceau parte dintr-o inițiativă condusă de Global Engagement Center (GEC), o agenție a Departamentului de Stat care se ocupa de combaterea dezinformării răspândite în străinătate de adversarii SUA și de grupurile teroriste.

James Rubin, care a ocupat funcția de director al Centrului până în decembrie, a descris această măsură ca fiind un „act unilateral de dezarmare” în războiul informațional cu Rusia și China.

„Războiul informațional este o realitate a epocii noastre, iar inteligența artificială nu va face decât să multiplice riscurile asociate acestuia”, a declarat Rubin. Centrul a fost înființat în 2011 pentru a combate propaganda teroristă și extremismul violent online. Ulterior, misiunea sa a fost extinsă la urmărirea și expunerea campaniilor de dezinformare din străinătate.

