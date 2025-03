Fostul strateg al Casei Albe, Steve Bannon, îl acuză pe Elon Musk că este sub controlul Partidului Comunist Chinez

Fostul strateg al Casei Albe, Steve Bannon, l-a numit pe fondatorul Tesla, Elon Musk, „un impostor complet” și l-a acuzat că este înhăitat cu Partidul Comunist Chinez (PCC), relatează Newsweek.

Bannon a făcut acest comentariu în podcastul Tim Pool Daily Show după ce Musk a scris pe Twitter că este „deschis ideii” de a achiziționa Silicon Valley Bank (SVB). Banca de tehnologie a intrat în faliment vineri,21 martie, blocând miliarde de dolari din banii investitorilor și ai companiilor, în al doilea cel mai mare faliment bancar din istoria Statelor Unite.

În mijlocul haosului generat de prăbușirea băncii, Min-Liang Tan, CEO al companiei tehnologice Razer din Singapore, a postat pe Twitter că Musk ar trebui să ia în considerare achiziționarea SVB și transformarea ei într-o bancă digitală. Musk a distribuit mesajul, adăugând „Sunt deschis la idee”.

“@ElonMusk is a total and complete phony. He is owned – lock, stock, and barrel – by the Chinese Communist Party, and he acts like it.”

