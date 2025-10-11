Administraţia Trump a început concedierile. "Haos deliberat", acuză liderul minorității din Senat

Directorul Biroului Gestionării şi Bugetului (OMB) de la Casa Albă, Russell Vought, a anunţat vineri, 10 octombrie, pe X că ”reducerile de personal au început” în cazul funcţionarilor federali, în timp ce Statele Unite se află în paralizie bugetară (shutdown), relatează AFP.

Serviciile acestuia au declarat pentru AFP că este vorba despre concedieri ”importante”, în timp ce Partidul Republican al preşedintelui Donald Trump şi opoziţia democrată se înfruntă pe tema bugetului federal, ceea ce a condus la paralizarea finanţării statului de la 1 octombrie.

Liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, democrat, i-a acuzat pe Trump și Vought că au provocat "haos deliberat", scrie BBC News.

Acest ”shutdown” a plasat sute de mii de funcţionari americani în concediu din oficiu, consideraţi ca ocupând funcţii neesenţiale în treburile zilnice ale ţării.

În acest domeniu ameninţa Executivul american să facă concedieri, afirmând că acestea sunt imputabile taberei democrate, care refuză să cedeze ăn Congres.

Republicanii propun o prelungire a bugetului actual - cu acelaşi nivel de cheltuieli -, în timp ce democraţii cer o prelungure a subvenţiilor programelor de sănătate destinate gospodăriilor sărace.

Partidul lui Donald Trump dispune de o majoritate în ambele camere ale Congresului, însă, din cauza regulilor din Senat, are nevoie de voturile a 60 dintre cei 100 de senatori pentru a adopta bugetul.

În actualul raport de forţe, cel puţin opt membri ai opoziţiei este necesar să susţină textul republican.

Însă doar trei au dezertat până în prezent.

Conducătorii majorităţii prezideniţale speră însă să reuşească să facă să cedeze mai mulţi în zilele următoare.

Pe durata blocajului, toţi cei peste 2,3 milioane de funcţionari federali nu sunt plătiţi, şi nici cei peste 1,3 milioane de militari.

Militarii urmează să nu-şi primească următoarea soldă miercuri - un termen care urmează să crească presiunile populare asupra Congresului şi Guvernului, având în vedere importanţa Forţelor armate în cultura Statelor Unite.

