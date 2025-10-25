Administrația Trump pregătește noi sancțiuni dure împotriva Rusiei. Ce îl așteaptă pe Putin de la Washington

Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 17:59
539 citiri
Administrația Trump pregătește noi sancțiuni dure împotriva Rusiei. Ce îl așteaptă pe Putin de la Washington
Trump și Putin, în Alaska FOTO X/@maxseddon

Administrația condusă de președintele american Donald Trump pregătește un nou pachet de sancțiuni economice care ar putea fi impuse Rusiei în cazul în care președintele Vladimir Putin continuă să amâne încheierea războiului din Ucraina, au declarat surse citate de agenția Reuters.

Săptămâna aceasta, Statele Unite au introdus primele sancțiuni împotriva Rusiei din cel de-al doilea mandat al lui Trump, vizând cele mai mari companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil. În același timp, președintele american a anulat o întâlnire programată cu Vladimir Putin la Budapesta, semnalând o înăsprire a tonului față de Moscova.

Washingtonul ar putea susține folosirea activelor rusești înghețate pentru sprijinul Ucrainei

Potrivit surselor Reuters, oficialii americani au informat partenerii europeni că susțin utilizarea activelor rusești înghețate în UE pentru achiziționarea de arme americane destinate Ucrainei. De asemenea, Washingtonul a început discuții interne privind folosirea activelor rusești deținute în Statele Unite pentru același scop.

Deocamdată, nu este clar dacă administrația va lua aceste măsuri în perioada următoare, însă sursele citate subliniază că Trump dispune de un arsenal complet de instrumente economice care ar putea fi utilizate pentru a amplifica presiunea asupra Moscovei.

„Aliații europeni, afectați de oscilațiile lui Trump între conciliere și furie față de Putin, speră că acesta va continua să intensifice presiunea asupra Moscovei și analizează, la rândul lor, măsuri suplimentare”, notează Reuters.

Un oficial american citat de agenție a declarat că Washingtonul încurajează Uniunea Europeană să adopte o nouă rundă de sancțiuni sau tarife împotriva Rusiei. O altă sursă afirmă că Trump intenționează să aștepte câteva săptămâni pentru a evalua reacția Kremlinului la măsurile impuse miercuri.

Printre opțiunile analizate de administrația americană se numără restricții asupra sectorului bancar rus și asupra infrastructurii de export pentru petrol, două domenii esențiale pentru economia Rusiei.

De asemenea, oficiali ucraineni au propus recent Washingtonului excluderea tuturor băncilor rusești din sistemul dolarului american, o măsură care, dacă ar fi adoptată, ar lovi puternic capacitatea Rusiei de a efectua tranzacții internaționale. Reuters precizează că nu este clar în ce măsură această propunere este luată în considerare de Casa Albă.

Statele Unite și aliații europeni mențin presiunea economică asupra Rusiei ca răspuns la războiul declanșat în Ucraina în februarie 2022. După o perioadă de retorică oscilantă față de Moscova, Trump pare să adopte o abordare mai dură, consolidând cooperarea transatlantică în sprijinul Kievului.

De ce vrea Putin să controleze total Donbasul. Experții spun că cedarea regiunii, așa cum i-a impus Trump lui Zelenski, nu va opri războiul din Ucraina
De ce vrea Putin să controleze total Donbasul. Experții spun că cedarea regiunii, așa cum i-a impus Trump lui Zelenski, nu va opri războiul din Ucraina
Controlul complet al Donbasului de către Rusia, dorit de Vladimir Putin, ar putea oferi armatei ruse poziții strategice pentru reluarea atacurilor asupra Ucrainei. Analiștii Institutului...
Donald Trump impune primele sancțiuni Rusiei, după ce s-a enervat și nu s-a mai întâlnit cu Vladimir Putin. Companiile afectate de decizie
Donald Trump impune primele sancțiuni Rusiei, după ce s-a enervat și nu s-a mai întâlnit cu Vladimir Putin. Companiile afectate de decizie
Administrația Trump a impus miercuri sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, în timp ce a cerut Moscovei să accepte o încetare imediată a focului în războiul cu...
#SUA, #Donald Trump, #sanctiuni Rusia, #Vladimir Putin, #razboi Ucraina, #Volodimir Zelenski , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura primita de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ce a facut sotul "celei mai frumoase femei din Romania" cand a vazut ca unii colegi intorc capul dupa ea: "Nu-i convine"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Putin concentrează arme nucleare și submarine de atac în Cercul Arctic, pe fondul tensiunilor cu NATO, avertizează Norvegia
  2. Coșmar la Spitalul Județean Buzău: Fetiță de 2 luni, lăsată nesupravegheată în convulsii - Mărturia emoționantă a mamei
  3. Haos pe străzile Moscovei. Grup de migranți înarmați cu lopeți și bare de fier a semănat panică în capitala Rusiei
  4. Candidata stângii radicale Catherine Connolly devine președinta Irlandei: „Europa nu are nevoie de reînarmare”
  5. Ucrainenii eliberează satul Torske, cu pierderi grele în rândul rușilor. „Ocupanții stăteau ascunși prin pivnițe, fără mâncare și apă”
  6. Administrația Trump pregătește noi sancțiuni dure împotriva Rusiei. Ce îl așteaptă pe Putin de la Washington
  7. Tânărul socialist care vrea să fie primarul New Yorkului. E anti-Trump, musulman și fiul unor intelectuali indieni
  8. Instituția din România care rămâne cu cel mai ridicat nivel de încredere. Cine e pe locul 2 SONDAJ
  9. Intervenție cu aviație, roboți și drone pentru a stinge incendiile după atacul rusesc devastator asupra Kievului. „Tot ce vedem este teroare pură”
  10. Cel mai important bancher al Rusiei avertizează asupra crizei forței de muncă și îndeamnă la un aflux de imigranți calificați. „Este o chestiune de securitate națională”