Administrația Trump pregătește noi sancțiuni dure împotriva Rusiei. Ce îl așteaptă pe Putin de la Washington

Administrația condusă de președintele american Donald Trump pregătește un nou pachet de sancțiuni economice care ar putea fi impuse Rusiei în cazul în care președintele Vladimir Putin continuă să amâne încheierea războiului din Ucraina, au declarat surse citate de agenția Reuters.

Săptămâna aceasta, Statele Unite au introdus primele sancțiuni împotriva Rusiei din cel de-al doilea mandat al lui Trump, vizând cele mai mari companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil. În același timp, președintele american a anulat o întâlnire programată cu Vladimir Putin la Budapesta, semnalând o înăsprire a tonului față de Moscova.

Washingtonul ar putea susține folosirea activelor rusești înghețate pentru sprijinul Ucrainei

Potrivit surselor Reuters, oficialii americani au informat partenerii europeni că susțin utilizarea activelor rusești înghețate în UE pentru achiziționarea de arme americane destinate Ucrainei. De asemenea, Washingtonul a început discuții interne privind folosirea activelor rusești deținute în Statele Unite pentru același scop.

Deocamdată, nu este clar dacă administrația va lua aceste măsuri în perioada următoare, însă sursele citate subliniază că Trump dispune de un arsenal complet de instrumente economice care ar putea fi utilizate pentru a amplifica presiunea asupra Moscovei.

„Aliații europeni, afectați de oscilațiile lui Trump între conciliere și furie față de Putin, speră că acesta va continua să intensifice presiunea asupra Moscovei și analizează, la rândul lor, măsuri suplimentare”, notează Reuters.

Un oficial american citat de agenție a declarat că Washingtonul încurajează Uniunea Europeană să adopte o nouă rundă de sancțiuni sau tarife împotriva Rusiei. O altă sursă afirmă că Trump intenționează să aștepte câteva săptămâni pentru a evalua reacția Kremlinului la măsurile impuse miercuri.

Printre opțiunile analizate de administrația americană se numără restricții asupra sectorului bancar rus și asupra infrastructurii de export pentru petrol, două domenii esențiale pentru economia Rusiei.

De asemenea, oficiali ucraineni au propus recent Washingtonului excluderea tuturor băncilor rusești din sistemul dolarului american, o măsură care, dacă ar fi adoptată, ar lovi puternic capacitatea Rusiei de a efectua tranzacții internaționale. Reuters precizează că nu este clar în ce măsură această propunere este luată în considerare de Casa Albă.

Statele Unite și aliații europeni mențin presiunea economică asupra Rusiei ca răspuns la războiul declanșat în Ucraina în februarie 2022. După o perioadă de retorică oscilantă față de Moscova, Trump pare să adopte o abordare mai dură, consolidând cooperarea transatlantică în sprijinul Kievului.

