Un agent Secret Service a tras cu arma asupra unor suspecți ce încercau să spargă o mașină parcată în fața casei nepoatei președintelui SUA Joe Biden

Un agent Secret Service desemnat să o protejeze pe nepoata preşedintelui american Joe Biden a deschis focul duminică asupra unor suspecţi care, în toiul nopţii, au încercat să spargă un vehicul guvernamental neocupat care era parcat în faţa casei, relatează BBC.

Naomi Biden, în vârstă de 29 de ani, este fiica lui Hunter Biden şi a fostei sale soţii Kathleen Buhle şi este cea mai mare nepoată a preşedintelui american.

Incidentul a avut loc pe 12 noiembrie, în jurul miezului nopţii, când agenţii Secret Service au observat trei persoane care au spart geamul unui vehicul guvernamental neocupat. Maşina era parcată în faţa casei nepoatei preşedintelui Biden, potrivit unor surse anonime citate de presa americană.

Mai mulţi agenţi aflaţi în dispozitivul lui Naomi Biden se aflau în cartierul Georgetown din Washington DC. Naomi Biden nu se afla cu agenţii în momentul în care s-a produs incidentul.

Se crede că niciunul dintre cei trei suspecţi nu a fost lovit, potrivit unui comunicat al Secret Service. Suspecţii, care au fugit de la locul faptei cu o maşină roşie, sunt căutaţi.

"Nu a existat nicio ameninţare la adresa vreuneia dintre persoanele protejate, iar incidentul este investigat de Departamentul de Poliţie Metropolitană din DC şi de Secret Service", precizează comunicatul.

