Trump blochează 400 de milioane de dolari în ajutor militar pentru Taiwan, în încercarea de a negocia un acord comercial cu China

Donald Trump a refuzat, în această vară, să aprobe un nou pachet de ajutor militar pentru Taiwan, în valoare de peste 400 de milioane de dolari, scrie Washington Post. Decizia, încă reversibilă, este motivată de dorința președintelui SUA de a obține o înțelegere comercială cu China și de a pregăti un posibil summit cu Xi Jinping.

Pentru Taipei, semnalul este alarmant. Pachetul ar fi urmat să includă muniții și drone autonome, arme mai letale decât cele livrate până acum. În schimb, Casa Albă a transmis că decizia nu este finală, dar surse apropiate dosarului spun că mesajul este limpede: politica americană față de Taiwan se schimbă brusc, în favoarea unei apropieri de Beijing.

Taiwan, prins între rivalitatea SUA–China și calculele lui Trump

Armata Populară de Eliberare se înarmează într-un ritm accelerat, iar Xi Jinping le-a cerut militarilor să fie pregătiți pentru o eventuală preluare a insulei până în 2027. În acest context, foști oficiali ai Pentagonului atrag atenția că Washingtonul nu-și permite să „frâneze” sprijinul pentru Taipei.

Cel mai rapid mod de a întări apărarea insulei ar fi prin livrări directe din stocurile armatei americane – procedură numită PDA (Presidential Drawdown Authority). Administrația Biden a folosit acest mecanism de trei ori, dar Trump, revenit la Casa Albă, respinge livrările gratuite. La fel ca în cazul Ucrainei, el insistă ca aliații să plătească integral pentru armament.

Congresul a prevăzut anual un miliard de dolari pentru ajutor militar către Taiwan, însă administrația actuală vrea ca fondurile să fie transformate în contracte de achiziție. Taipei-ul deja negociază un nou pachet, de ordinul miliardelor, pentru rachete, drone și senzori de coastă – echipamente asimetrice, concepute să contracareze superioritatea navală și aeriană a Chinei. Problema: livrările pot dura ani, iar între timp Taiwanul așteaptă încă avioanele F-16 și tancurile Abrams promise în trecut.

În căutarea unui acord cu Beijingul

Între timp, administrația Trump a redus tonul confruntării cu China. A relaxat controalele la export pentru semiconductori și a abandonat planurile de a interzice TikTok. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, le-a spus recent oficialilor chinezi că SUA „nu caută schimbarea regimului și nici confruntarea”.

Toate acestea vin după ce, la început de mandat, Trump a oscilat violent între poziții: a declanșat un război comercial cu Beijingul, dar a acuzat și Taiwanul că „fură” industria americană de cipuri. Între timp, întâlnirile la nivel înalt cu Taipei au fost anulate, iar președintelui insulei i s-a refuzat chiar și o escală în New York.

În ciuda acestor semnale contradictorii, Trump continuă să repete că, atâta timp cât se află la Casa Albă, China nu va îndrăzni să invadeze Taiwanul. Problema este că, pentru Taipei, această promisiune pare din ce în ce mai greu de susținut în lipsa faptelor, subliniază WP.

