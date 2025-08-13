Locuitorii din Alaska pregătesc proteste în ajunul summitului Trump–Putin. „Nu vrem dictatori pe pământ american”

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 13 August 2025, ora 23:26
174 citiri
Locuitorii din Alaska pregătesc proteste în ajunul summitului Trump–Putin. „Nu vrem dictatori pe pământ american”
Locuitorii din Alaska se mobilizează înainte de summit-ul Trump-Putin/FOTO:X/@EricHaugheyUSMC

La Anchorage, în inima statului Alaska, protestele anunțate în ajunul summitului Trump–Putin nu sunt simple manifestații. Sunt declarații ferme ale unei comunități care nu acceptă compromisuri morale. Sloganul e simplu, dar cu greutate: „Alaska sprijină Ucraina”. Iar mesajul se adresează direct celor doi lideri care se vor întâlni pe 15 august în cel mai nordic stat american.

„Alaska este alături de Ucraina și nu acceptăm ca dictatori autoritari să fie invitați în statul nostru”, afirmă fără echivoc Erin Jackson-Hill, directoarea executivă a organizației civice Stand UP Alaska. Vorbele ei nu sunt aruncate în vânt: este una dintre organizatoarele principale ale protestelor ce se vor desfășura în centrul orașului Anchorage.

„Avem nevoie de pace – de ieri, nu de mâine”

„Putin este un criminal de război și nu are ce căuta pe pământ american”, spune Jackson-Hill într-o declarație acordată agenției Ukrinform. Potrivit acesteia, prezența liderului de la Kremlin la Anchorage reprezintă nu doar o ofensă la adresa ucrainenilor, ci și o palmă pentru locuitorii statului american, care au susținut în mod constant valorile democratice și libertatea popoarelor.

Mesajul transmis Moscovei este fără echivoc: „Trebuie să-și oprească agresiunea, să iasă din Ucraina. Avem nevoie de pace – nu mâine, ci de ieri. Și pacea nu se negociază fără Ucraina la masă.”

Mii de oameni, în stradă

Organizatorii nu pot estima încă numărul exact al participanților, însă precedentul dă speranțe: ultima mobilizare marca Stand UP Alaska a adus în stradă aproximativ 7.000 de persoane. Locația aleasă este una strategică – Midtown Mall, în zona a două dintre cele mai circulate intersecții din Anchorage.

Pe 14 august, la ora 16:30 (ora locală), se va desfășura prima acțiune de protest, urmată a doua zi de o conferință de presă și un nou miting începând cu ora 17:30, organizat de alte grupuri civice sub bannerul #AlaskansStandWithUkraine.

Summit contestat încă dinainte să înceapă

Întâlnirea Trump–Putin din Anchorage a fost confirmată oficial de Casa Albă, la solicitarea Kremlinului, transmisă în timpul vizitei trimisului special american Steve Witkoff la Moscova. Dincolo de negocierile diplomatice însă, summitul a stârnit îngrijorare și revoltă în rândul cetățenilor americani, care văd în această întâlnire o legitimare a regimului Putin pe teritoriul SUA.

Pe fundalul unei invazii sângeroase în Ucraina, însoțită de zeci de mii de victime și acuzații grave de crime de război, vocile din Alaska aduc aminte Washingtonului că nu orice întâlnire e oportună și că nu orice dialog e moral.

„Ne pasă. Suntem departe de Kiev, dar nu suntem indiferenți”, par să spună, la unison, locuitorii unui stat care refuză să tacă.

Resortul de lux care i-ar putea găzdui pe Trump și Putin în Alaska. Complexul are aspectul unui castel montan
Resortul de lux care i-ar putea găzdui pe Trump și Putin în Alaska. Complexul are aspectul unui castel montan
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, ar putea avea o întâlnire pe 15 august la Alyeska Resort, un complex turistic de lux situat în Girdwood, în...
De ce a fost aleasă Alaska pentru întâlnirea dintre Trump și Putin. Va fi cel mai „fierbinte” punct de pe glob săptămâna viitoare. „Poți vedea Rusia de aici”
De ce a fost aleasă Alaska pentru întâlnirea dintre Trump și Putin. Va fi cel mai „fierbinte” punct de pe glob săptămâna viitoare. „Poți vedea Rusia de aici”
Alaska va fi cel mai fierbinte punct de pe glob vinerea viitoare, când Donald Trump se va întâlni acolo cu președintele rus, Vladimir Putin. Alegerea acestei locații a bucurat cel mai mult...
#SUA, #alaska, #proteste, #summit, #Donald Trump, #Vladimir Putin , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a terminat: actele de divort au fost semnate! Ce i-a luat fostului sot, dupa ce a inselat-o
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: razboiul nu se termina dupa intalnirea din Alaska. Care e urmatoarea tara vizata de "o operatiune militara speciala"
Adevarul.ro
Imaginea virala cu excentricul afacerist Nicolae Cristescu: "Vito Corleone, made in China. De pus in muzeul kitsch-ului"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Raportul anual al Departamentului de Stat al SUA, revizuit și epurat: Mai puține detalii despre abuzurile din țările aliate politic
  2. Bolojan crede că proiectul privind Pilonul 2 de pensii a fost neinspirat promovat. Când va fi discutat din nou în Guvern
  3. Locuitorii din Alaska pregătesc proteste în ajunul summitului Trump–Putin. „Nu vrem dictatori pe pământ american”
  4. Grok, inteligența artificială a lui Elon Musk, a dat verdictul: "Călin Georgescu este cel mai mare infractor din România"
  5. Plan de pace controversat. SUA și Rusia ar lua în calcul un model de tip „Cisiordania” pentru Ucraina, în contextul discuțiilor privind o încetare a focului
  6. Ministrul Sănătății vrea să lanseze un program-pilot în spitale. Obiectivul lui Rogobete este integrarea asigurărilor private în serviciile publice
  7. Trump surprinde cu planuri militare secrete privind o forță de reacție rapidă pentru intervenții militare în orașele americane
  8. Summit Trump–Putin în Alaska. Ce ar putea învăța președintele american de la Reagan
  9. Dezvăluire făcută de premierul polonez Donald Tusk: "Rusia vrea să includă în negocierile cu SUA reducerea numărului de trupe americane în Europa"
  10. Prima categorie profesională care cere demisia Guvernului Bolojan. Anunț major despre greva generală: „Educația va fi distrusă! O gândire de tip taliban”

Ultimele emisiuni

Acum 4 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...