Locuitorii din Alaska pregătesc proteste în ajunul summitului Trump–Putin. „Nu vrem dictatori pe pământ american”

Locuitorii din Alaska se mobilizează înainte de summit-ul Trump-Putin/FOTO:X/@EricHaugheyUSMC

La Anchorage, în inima statului Alaska, protestele anunțate în ajunul summitului Trump–Putin nu sunt simple manifestații. Sunt declarații ferme ale unei comunități care nu acceptă compromisuri morale. Sloganul e simplu, dar cu greutate: „Alaska sprijină Ucraina”. Iar mesajul se adresează direct celor doi lideri care se vor întâlni pe 15 august în cel mai nordic stat american.

„Alaska este alături de Ucraina și nu acceptăm ca dictatori autoritari să fie invitați în statul nostru”, afirmă fără echivoc Erin Jackson-Hill, directoarea executivă a organizației civice Stand UP Alaska. Vorbele ei nu sunt aruncate în vânt: este una dintre organizatoarele principale ale protestelor ce se vor desfășura în centrul orașului Anchorage.

„Avem nevoie de pace – de ieri, nu de mâine”

„Putin este un criminal de război și nu are ce căuta pe pământ american”, spune Jackson-Hill într-o declarație acordată agenției Ukrinform. Potrivit acesteia, prezența liderului de la Kremlin la Anchorage reprezintă nu doar o ofensă la adresa ucrainenilor, ci și o palmă pentru locuitorii statului american, care au susținut în mod constant valorile democratice și libertatea popoarelor.

Mesajul transmis Moscovei este fără echivoc: „Trebuie să-și oprească agresiunea, să iasă din Ucraina. Avem nevoie de pace – nu mâine, ci de ieri. Și pacea nu se negociază fără Ucraina la masă.”

Mii de oameni, în stradă

Organizatorii nu pot estima încă numărul exact al participanților, însă precedentul dă speranțe: ultima mobilizare marca Stand UP Alaska a adus în stradă aproximativ 7.000 de persoane. Locația aleasă este una strategică – Midtown Mall, în zona a două dintre cele mai circulate intersecții din Anchorage.

Pe 14 august, la ora 16:30 (ora locală), se va desfășura prima acțiune de protest, urmată a doua zi de o conferință de presă și un nou miting începând cu ora 17:30, organizat de alte grupuri civice sub bannerul #AlaskansStandWithUkraine.

Summit contestat încă dinainte să înceapă

Întâlnirea Trump–Putin din Anchorage a fost confirmată oficial de Casa Albă, la solicitarea Kremlinului, transmisă în timpul vizitei trimisului special american Steve Witkoff la Moscova. Dincolo de negocierile diplomatice însă, summitul a stârnit îngrijorare și revoltă în rândul cetățenilor americani, care văd în această întâlnire o legitimare a regimului Putin pe teritoriul SUA.

Pe fundalul unei invazii sângeroase în Ucraina, însoțită de zeci de mii de victime și acuzații grave de crime de război, vocile din Alaska aduc aminte Washingtonului că nu orice întâlnire e oportună și că nu orice dialog e moral.

„Ne pasă. Suntem departe de Kiev, dar nu suntem indiferenți”, par să spună, la unison, locuitorii unui stat care refuză să tacă.

