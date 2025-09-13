Încă un oraș unde Trump trimite Garda Națională pentru a combate criminalitatea. Primarul este ”fericit” VIDEO

Autor: Silvia Salcie
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 11:08
497 citiri
Încă un oraș unde Trump trimite Garda Națională pentru a combate criminalitatea. Primarul este ”fericit” VIDEO
Președintele SUA, Donald Trump FOTO: Hepta

Preşedintele Donald Trump a anunţat vineri, 12 septembrie, că va trimite trupe ale Gărzii Naţionale la Memphis, în Tennessee, pentru a combate criminalitatea, după ce, într-o mişcare fără precedent, administraţia sa a preluat luna trecută controlul asupra poliţiei în Washington, D.C., relatează Reuters.

Trump a încercat să facă din criminalitate o problemă centrală, chiar dacă rata criminalităţii violente a scăzut în multe oraşe. Măsurile sale dure împotriva municipalităţilor conduse de democraţi au stârnit proteste, inclusiv o demonstraţie a câtorva mii de oameni la Washington, weekendul trecut.

„Mergem la Memphis. Memphis este profund tulburat”, a declarat Trump într-un interviu, acordat într-un studio din New York, emisiunii „Fox and Friends” de la Fox News. „Vom rezolva problema, la fel cum am făcut-o la Washington”, a adăugat el.

Trump a mai spus că primarul din Memphis, un democrat, este „fericit” cu această măsură.

Cu toate acestea, primarul din Memphis, Paul Young, a declarat într-o conferinţă de presă că nu a solicitat această măsură. „Vreau să fiu clar, nu am solicitat intervenţia Gărzii Naţionale şi nu cred că aceasta este modalitatea de a reduce criminalitatea. Cu toate acestea, decizia a fost luată şi, în calitate de primar al oraşului, angajamentul meu este să mă asigur că vom lucra strategic pentru a garanta că acest lucru se va întâmpla într-un mod de care să beneficieze şi care să consolideze cu adevărat comunitatea noastră”, a spus el.

Memphis, un oraş cu 611.000 de locuitori situat de-a lungul râului Mississippi, are una dintre cele mai ridicate rate de criminalitate violentă din Statele Unite, potrivit statisticilor FBI. Aproximativ 24% dintre locuitori trăiesc în sărăcie, mai mult decât dublul mediei naţionale, potrivit Biroului de Recensământ al SUA.

Departamentul de Justiţie al SUA a trimis agenţi federali pentru a ajuta la combaterea criminalităţii violente în oraş în 2020, în timpul primului mandat al lui Trump.

Trump a declarat că ar putea trimite personal federal şi în New Orleans – un oraş cu tendinţe democratice, situat într-un stat controlat de republicani, la fel ca Memphis. El a ameninţat că va trimite trupe ale Gărzii Naţionale şi în Chicago, dar până în prezent nu a făcut acest lucru.

Nu este clar în baza căror prerogative va trimite Trump trupe ale Gărzii Naţionale şi ce calendar are în vedere.

O lege federală numită Posse Comitatus Act restricţionează în general utilizarea armatei americane în scopul aplicării legii interne. Există excepţii de la această lege, iar legea nu se aplică adesea acţiunilor trupelor Gărzii Naţionale aflate sub comanda guvernatorului unui stat.

Trump ar putea, de asemenea, să ia măsura radicală de a invoca Legea insurecţiei.

Guvernatorii trimit adesea Garda Naţională în statele lor pentru a răspunde la dezastre naturale, cum ar fi uraganele. Minnesota a trimis Garda Naţională în 2020 pentru a ajuta la restabilirea ordinii în urma protestelor după uciderea lui George Floyd de către poliţie.

Trump susţine că oraşele americane precum Washington sunt afectate de criminalitate şi, în ultimele săptămâni, a plasat departamentul de poliţie al capitalei SUA sub control federal direct şi a trimis personal federal de aplicare a legii pentru a patrula pe străzile oraşului.

Datele Departamentului Justiţiei au arătat că în 2024 criminalitatea violentă a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani în Washington.

Unde a mai trimis președintele SUA Garda Națională

Trump a trimis trupe ale Gărzii Naţionale la Los Angeles în iunie 2025, ca răspuns la protestele faţă de raidurile împotriva imigranţilor. E vorba despre 4.000 de membri ai Gărzii Naţionale şi 700 de puşcaşi marini americani care sunt activi la Los Angeles.

Judecătorul districtual american Charles Breyer a decis marţi, 2 septembrie 2025, că modul în care guvernul a folosit trupele a încălcat Legea Posse Comitatus, care limitează puterea guvernului federal de a folosi forţa militară pentru probleme interne.

Preşedintele Trump a trimis deja sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale şi în Washington DC.

Imigrant fără forme legale, ucis de poliție în Chicago. A încercat să scape de arestare
Imigrant fără forme legale, ucis de poliție în Chicago. A încercat să scape de arestare
Un imigrant fără forme legale a fost ucis vineri, 12 septembrie, la Chicago după ce a refuzat să se supună unui control al poliției federale pentru imigrare și vămi (ICE), a anunțat...
La 18 ani, asasinul lui Charlie Kirk avea în față un viitor strălucit. Cine este, de fapt, Tyler Robinson? Cum a ajuns, în 4 ani, să fie cel mai detestat om din America
La 18 ani, asasinul lui Charlie Kirk avea în față un viitor strălucit. Cine este, de fapt, Tyler Robinson? Cum a ajuns, în 4 ani, să fie cel mai detestat om din America
La vârsta de 18 ani, Tyler Robinson părea să aibă în față un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obținuse note foarte bune la examenul de admitere la facultate și câștigase o bursă...
#SUA, #Garda Nationala, #criminalitate, #primar, #memphis , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Prima decizie luata de Novak Djokovic, dupa ce a fost numit "tradator" in Serbia si s-a mutat in alta tara
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Telenovela" divortului lui Ilie Nastase s-a incheiat. Ioana a decis sa faca marele anunt

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump refuză să facă apel la unitate după asasinarea lui Charlie Kirk. "O să-mi creeze probleme, dar nu-mi pasă deloc"
  2. Profesor din Craiova, acuzat că ar fi întreținut în mod repetat relații sexuale cu o minoră. A fost reținut de polițiști pentru viol
  3. Peste 130.000 de soldați ruși uciși în Ucraina au fost identificați în urma unei anchete media. Kievul avansează o cifră de peste 8 ori mai mare
  4. Încă un oraș unde Trump trimite Garda Națională pentru a combate criminalitatea. Primarul este ”fericit” VIDEO
  5. Tyler Robinson a fost crescut mormon și se presupune că l-a ucis pe Charlie Kirk la câteva momente după ce influencerul a lăudat biserica
  6. Kim Jong Un, anunțul care face valuri. Va prezenta politica nucleară a țării la viitoarea reuniune a partidului
  7. Alerte de vreme rea. Cod galben de vânt puternic anunțat de ANM. Când încep vijeliile și care sunt zonele unde rafalele vor atinge 100 km pe oră
  8. Europa l-a convins pe Trump că Moscova nu vrea pace. Trebuie forțată să se așeze la masa negocierilor. Urmează partea dificilă
  9. Imigrant fără forme legale, ucis de poliție în Chicago. A încercat să scape de arestare
  10. Incendiu la Penitenciarul Găești. Deținuții și personalul au fost evacuați. Unde a izbucnit focul