America abandonează România?

Recenta declarație a președintelui american Donald Trump, „America s-a întors și este deschisă pentru afaceri”, transmisă liderilor reuniți la „Forumul Economic Mondial” la Davos, în Elveția, schimbă ordinea mondială și face aproape imposibilă de anticipat direcția în care vor fi rezolvate problemele lumii!

Coroborând mesajul lui Donald Trump, transmis la „Forumul Economic Mondial” de la Davos, cu declarația trimisului special pentru Ucraina, Keith Kellogg, potrivit căruia: „Europa va fi consultată, dar nu va fi prezentă la masa discuțiilor de pace planificate între SUA, Rusia și Ucraina”, dar și cu declarațiile recente ale vicepreședintelui american J.D. Vance privind anularea alegerilor din România, cine poate să pună în pericol relațiile dintre România și SUA?

Să fie o întâmplare că planurile SUA de a negocia direct cu Rusia și Ucraina, fără o implicare semnificativă a Europei, ridică semne de întrebare cu privire la influența României în politica externă americană?

România va rămâne un partener activ al SUA? Vreau să cred că da!

Deși, în repetate rânduri, România a fost definită drept „furnizor de securitate regională și euroatlantică”, cum poate fi explicat faptul că nu am fost invitați la summit-ul de la Paris, convocat în regim de urgență de președintele francez Emmanuel Macron? Să fie această „impolitețe” o dovadă că România este un aliat de încredere al SUA, după cum preciza senior business intelligence analyst Daniel Ioan Blaga?

România a jucat un rol esențial în arhitectura de securitate a SUA în regiunea Mării Negre, oferind facilități militare, precum baza de la Mihail Kogălniceanu, și contribuind activ la misiunile NATO. Relațiile dintre România și Statele Unite ale Americii se bazează pe un parteneriat strategic solid, dezvoltat de-a lungul anilor prin cooperare în domenii esențiale, precum securitatea, economia și diplomația. În calitate de membru NATO, România a sprijinit consolidarea prezenței americane în Europa de Est, în special în contextul conflictului din Ucraina. Statele Unite au suplimentat forțele militare și echipamentele dislocate în România, marcând astfel un nivel fără precedent al cooperării în domeniul apărării.

Dacă până acum relațiile României cu UE și NATO erau prioritate absolută, cum se va poziționa România după declarația președintelui Donald Trump, care a reușit să bulverseze Europa? Președintele american joacă dur și lansează teme care obligă UE la un răspuns imediat. „Din punctul de vedere al Americii, UE ne tratează foarte, foarte nedrept, foarte rău”, preciza președintele Donald Trump. „Au o taxă mare. Ei, în esență, nu iau produsele noastre din fermă și nu ne iau mașinile, totuși ne trimit mașini la milioane de dolari”?

Declarația președintelui american obligă la profunde reflecții!

Profilul psihologic al lui Donald Trump este unul complex.

Donald Trump este un om de afaceri, expert în tranzacționări, un jucător dur, care recurge la „negociere” într-o ultimă instanță. Intuitiv, cu sânge rece, Donald Trump știe să susțină interesele americanilor chiar și în fața Europei! La întâlnirea de la Davos, președintele american a susținut că „Statele Unite își vor urmări exclusiv interesele naționale unice”, referindu-se la America, o națiune suverană. Recent, GeoDef aprecia că „fascinația lui Donald Trump pentru achiziția de teritorii i-a speriat chiar și pe unii dintre susținătorii lui”. Trump a afirmat încrezător că America va „lua Groenlanda”. A promis și că va „recupera” Canalul Panama. Și declară des că și Canada ar trebui să devină al 51-lea stat al SUA.

În condițiile în care asistăm la o reconfigurare a bătăliilor pentru teritorii și pentru metale rare, cum va reuși România, cu diplomația de „mentenanță”, aflată la limită, pe avarie, să își asigure un rol activ în relațiile cu SUA, UE și NATO? Cum va consolida România relația cu UE, NATO, în condițiile în care „absența unei invitații” la Summit-ul de la Paris poate fi o dovadă că România este mai apropiată de SUA decât de UE?

România are nevoie de o conducere care să gândească pentru viitorul românilor! Posibilitățile de cooperare pot fi multiple!

În acest sens, deși pare mai mult o utopie, România poate accelera exploatarea gazelor din Marea Neagră și dezvoltarea energiei nucleare pentru a-și asigura independența energetică. După cum bine se cunoaște, diversificarea surselor de energie și investițiile în regenerabile pot crește suveranitatea energetică. România poate încuraja dezvoltarea firmelor românești prin facilități fiscale, acces la finanțare și sprijin logistic, fără a discrimina investitorii străini.

Pe termen mediu și lung, reindustrializarea și reducerea dependenței de importuri trebuie să devină o prioritate. Dezvoltarea sectoarelor-cheie, precum industria de apărare, IT, energie, agricultură, poate crește autonomia economică. Mai mult decât necesare sunt măsurile concrete cu privire la sprijinirea fermierilor români și procesarea locală a produselor agricole, fără intermediari, prin subvenții mai bine direcționate și politici de protecție a terenurilor agricole, pentru a evita vânzarea excesivă către străini, dar și prin crearea unor lanțuri de producție și distribuție, care să reducă exportul de materie primă și să crească valoarea adăugată în România. Considerând toate acestea, apărarea limbii române și a identității naționale, stoparea „exodului” forței de muncă și încurajarea natalității prin reconstruirea sentimentului de încredere trebuie să fie incluse în prioritățile ce țin de securitatea națională a României.

Spre deosebire de România, premierul maghiar Viktor Orban duce o politică focusată pe interesele naționale, susținută cu mult curaj și printr-un joc diplomatic de mare valoare, cu relații de bună prietenie cu SUA, dar și cu Turcia, China și Rusia. Dacă Polonia a fost desemnată să reprezinte România la Summit-ul de la Paris, cât va mai dura până când Ungaria va „superviza” relațiile României cu SUA?

România rămâne, totuși, un partener important al SUA, însă viitorul colaborării depinde de evoluțiile geopolitice și de strategiile politice adoptate de ambele părți. Ce facem, însă, dacă, în urma întâlnirii de la Riad, din Arabia Saudită, dintre SUA și Rusia, Europa va bate din nou la ușa Rusiei, iar președintele rus Vladimir Putin va fi din nou frecventabil de liderii europeni? Deși cooperarea militară și economică va continua, va reuși România să își consolideze poziția în relația cu SUA sau riscă să devină un „actor marginal” pe scena geopolitică internațională?

Care va fi viitorul nostru, în condițiile în care Cristian Tudor Popescu, cunoscut jurnalist, declara recent, potrivit „Open Sources”/protv.ro, că „România este văzută în Vest ca o țară oportunistă, care și-a trădat alianțele făcute în istorie. Pusă din nou în fața unor alegeri existențiale, România ar trebui să rămână de partea Europei, nu a SUA sau Rusiei”?

Cine crede că America abandonează România?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

