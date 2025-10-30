America rămâne fără monede de un cent. Decizia lui Trump de a opri producția la începutul acestui an începe să aibă efecte grave pentru bănci și comercianți

Statele Unite rămân fără monede de un cent. Decizia președintelui Donald Trump de a opri producția monedei de un cent la începutul acestui an începe să aibă implicații reale pentru comerțul național. Comercianții din mai multe regiuni ale țării au rămas fără monede de un cent și nu pot oferi rest exact. Între timp, băncile nu pot comanda monede de un cent noi și le raționalizează pentru clienții lor, scrie ABC News.

Un lanț de magazine de proximitate, Sheetz, a devenit atât de disperat după monede de un cent încât a derulat pentru scurt timp o promoție care oferea o băutură răcoritoare gratuită clienților care aduceau 100 de monede de un cent. Un alt comerciant cu amănuntul spune că lipsa monedelor de un cent îl va costa milioane anul acesta, din cauza necesității de a rotunji suma în jos pentru a evita procesele.

„Este o schimbare uriașă”, a declarat Dylan Jeon, director senior pentru relații guvernamentale în cadrul Federației Naționale de Comerț cu Amănuntul.

Problema monedei de un cent a început la sfârșitul verii și se agravează pe măsură ce țara se îndreaptă spre sezonul cumpărăturilor de sărbători.

Desigur, niciun comerciant cu amănuntul sau bancă nu a cerut ca moneda de un cent să rămână. Monedele de un cent, în special cele vrac, sunt grele și sunt de cele mai multe ori folosite exclusiv pentru a le oferi clienților restul. Dar decizia bruscă de a scăpa de ea a venit fără nicio îndrumare din partea guvernului federal. Multe magazine au fost lăsate să implore americanii să plătească în rest exact.

„Susținem abolirea monedei de un cent de 30 de ani. Dar nu așa ne-am dorit să meargă lucrurile”, a declarat Jeff Lenard de la Asociația Națională a Magazinelor de Proximitate.

Trump a anunțat pe 9 februarie că SUA nu va mai bate monede de un cent, invocând costurile ridicate. Atât moneda de un cent, cât și moneda de 5 cenți au fost mai scumpe de produs decât valorează timp de câțiva ani, în ciuda eforturilor Monetăriei SUA de a reduce costurile. Monetăria a cheltuit 3,7 cenți pentru a produce un penny în 2024, conform celui mai recent raport anual al său, și cheltuiește 13,8 cenți pentru a produce o monedă de 5 cenți.

„Să eliminăm risipa din bugetul marii noastre națiuni, chiar dacă este vorba de câte un penny”, a scris Trump pe Truth Social.

Departamentul Trezoreriei a declarat în luna mai că plasează ultima comandă de plăcuțe din cupru-zinc - discuri metalice goale care sunt transformate în monede. În iunie, au fost bătuți ultimii penny, iar până în august, aceștia au fost distribuiți băncilor și companiilor de service pentru vehicule blindate.

Troy Richards, președinte și director operațional la Guaranty Bank & Trust Co., cu sediul în Louisiana, a declarat că a trebuit să se chinuie să aibă suficienți penny la îndemână pentru clienții săi din august.

„Am primit un anunț prin e-mail de la Rezerva Federală că livrările de penny vor fi reduse. Habar n-aveam că acele livrări se terminaseră deja pentru noi”, a spus Richards.

Richards a afirmat că cei 1.800 de dolari în penny pe care îi avea banca au dispărut în două săptămâni. Sucursalele sale păstrează cantități mici de penny pentru clienții care au nevoie să încaseze cecuri, dar asta e tot.

Monetăria SUA a emis 3,23 miliarde de penny în 2024, ultimul an complet de producție, mai mult decât dublu față de a doua cea mai mare monedă bătută din țară: cea de 25 de cenți. Dar problema cu penny este că sunt emise, oferite ca rest și rareori recirculate înapoi în economie. Americanii își depozitează penny în borcane sau le folosesc pentru decorare. Acest lucru obligă Monetăria să producă sume semnificative de penny în fiecare an.

Se așteaptă ca guvernul să economisească 56 de milioane de dolari nebătând penny, potrivit Departamentului Trezoreriei. În ciuda pierderilor de bani pe penny, Monetăria este profitabilă pentru guvernul SUA prin producția sa de alte monede circulante, precum și seturi de proof-uri și comemorative care atrag colecționarii numismatici.

Pe lângă obiceiul americanilor de a acumula monede de un cent, o problemă logistică împiedică circulația monedelor de un cent.

Distribuția monedelor este gestionată de sistemul Rezervei Federale. Mai multe companii, în mare parte companii de transport blindat, operează terminale de monede unde băncile pot retrage și depune monede. Aproximativ o treime din aceste 170 de terminale de monede sunt acum închise atât pentru depunerile de monede de un cent, cât și pentru retragerile de monede de un cent.

