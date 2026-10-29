Un american a găsit la Iași soluția pentru blocajul afacerii sale din SUA. Ce vrea să producă: ”Pentru mine, românii sunt o gură de aer proaspăt”

O companie din Statele Unite pregătește o investiție de până la 4 milioane de dolari în județul Iași, după ce lipsa angajaților i-a blocat extinderea pe piața americană. Kevin Sheldon, proprietarul USA Rolls din Ohio, intenționează să prelucreze în România componente metalice pentru fabrica sa din SUA, iar apoi să producă aici role industriale destinate pieței europene, scrie Ziarul de Iași.

„În ultimii trei ani nu am mai crescut pentru că, pur și simplu, nu avem oameni”, a declarat Sheldon la US–Romania Regional Economic Forum, organizat la Iași între 21 și 23 octombrie. Antreprenorul susține că deficitul de personal afectează numeroase industrii americane. Compania sa are 25 de angajați și vânzări de aproximativ 5 milioane de dolari.

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Cum a ajuns un antreprenor din Ohio să investească la Iași

În urmă cu patru ani, Sheldon căuta soluții pentru a aduce muncitori în SUA. Costurile și durata procedurilor de imigrare l-au determinat să ia în calcul România. A angajat mai întâi un inginer format la Iași, iar legătura s-a transformat treptat într-un proiect industrial.

„Am început să punem lucrurile în mișcare pentru deschiderea unei unități aici, la Iași, în urmă cu trei ani”, a precizat acesta. Disponibilitatea specialiștilor cu pregătire tehnică a cântărit în favoarea orașului.

În prima etapă, unitatea din Iași ar urma să fabrice piese care vor fi expediate în Ohio. „Vom pune aceste componente într-o cutie și le vom trimite înapoi în America”, a explicat Sheldon.

O investiție de milioane de dolari, cu planuri pentru Europa

Americanul vrea ca fabrica din Iași să ajungă să livreze produse finite și pe continent. „Etapa a doua înseamnă să fabricăm efectiv rolele aici și să deservim piața europeană”, a spus antreprenorul. Investiția estimată este de 3–4 milioane de dolari.

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Sheldon își propune să creeze locuri de muncă bine plătite pentru localnici, dar și să le ofere unor angajați români posibilitatea de a lucra în SUA. El a semnalat totodată dificultățile birocratice din România, după ce a aflat că accesarea unei finanțări ar putea dura aproximativ un an. „În America, lucrurile se mișcă repede, foarte repede”, a comentat acesta.

Despre oamenii întâlniți la Iași, antreprenorul a avut o apreciere directă: „Pentru mine, românii sunt o gură de aer proaspăt. Principiile și valorile pe care le-am văzut aici, la Iași, sunt cele care construiesc succesul”.

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