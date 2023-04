Doi americani, declarați nevinovați după ce au făcut 17 ani de închisoare. Despăgubirile pe care le vor primi

Doi bărbaţi care au petrecut aproape 17 ani în închisoare după ce au fost condamnaţi pe nedrept pentru tentativă de omor au fost declaraţi nevinovaţi joi de un judecător din California. Conform unei noi legi, statul trebuie să plătească fiecăruia câte 140 de dolari pentru fiecare zi petrecută în spatele gratiilor, adică aproximativ 900.000 de dolari, relatează The Guardian.

Verdictele pentru Dupree Glass şi Juan Rayford au încheiat un proces care începuse în octombrie, după ce o comisie a unei curţi de apel a statului le-a anulat în 2020 condamnările şi a decis că pot fi eliberaţi. Procesul a inclus o mărturisire dramatică a atacatorului real, Chad Brandon McZeal, un membru al unei bande care în prezent execută o pedeapsă pe viaţă pentru o crimă într-un caz fără legătură cu acesta.

Glass şi Rayford aveau 17 şi, respectiv, 18 ani când au fost arestaţi după ce, în 2004, au fost împuşcături în timpul unei altercaţii apărute într-un grup de adolescenţi într-o casă din Lancaster, la nord de Los Angeles. Două persoane au fost atinse de focuri de armă, dar rănile nu au fost grave, potrivit documentelor depuse la tribunal.

După ce judecătorul s-a pronunţat, joi, bărbaţii s-au îmbrăţişat între ei şi cu avocaţii lor. În afara tribunalului, ei au fost aclamaţi de membrii familiilor şi de susţinători. Rayford, strângând-o în braţe pe fetiţa sa, a spus că este un sentiment "uimitor" să vadă că în sfârşit cazierele lor au fost şterse şi reputaţia le-a fost restabilită.

„Acel proces nu ar fi trebuit să fie intentat niciodată", a declarat avocatul apărării Annee Della Donna pentru Associated Press. „Nu existau dovezi care să îi lege de împuşcături. Zero", a spus ea.

„M-am gândit la această zi atât de mult timp. M-am gândit la ea cât am fost închis timp de 17 ani. M-am gândit la ea în ultimii doi ani în care am fost liber. Am aşteptat această zi pentru că ştiam că sunt nevinovat de toate infracţiunile pe care au spus că le-am comis", a mărturisit Rayford.

Avocaţii apărării au declarat că acest caz a fost primul intentat în baza unei legi care garantează despăgubiri pentru inculpaţii cărora li se anulează dosarele şi care le permite, de asemenea, să prezinte probe care să le dovedească nevinovăţia.

Noua lege, care a intrat în vigoare în 2020, oferă apărării şansa de a demonstra că există o "preponderenţă a probelor" ce arată nevinovăţia. „Le-am dovedit nevinovăţia dincolo de orice urmă de îndoială", a spus avocata Della Donna.

Condamnările lui Glass şi Rayford s-au bazat în mare măsură pe mărturia a doar doi martori care ulterior şi-au retras declaraţiile. Pe parcursul unei investigaţii care a durat cinci ani, investigatorii apărării au găsit mai mulţi alţi martori care au spus: "Oh, nu, nu ei au fost cei care au tras, nu au avut niciodată o armă", a povestit Della Donna.

Cei doi au susţinut de la început că nu au fost implicaţi în împuşcături. Cazul lor a fost preluat de proiectul "Innocence Rights" de la Facultatea de Drept a Universităţii din California.

"Astăzi este o zi minunată. Timp de 20 de ani am trăit acest coşmar. În sfârşit s-a terminat. Putem să ne continuăm vieţile", a spus Dupree Glass.

Glass, acum în vârstă de 36 de ani, şi Rayford, în vârstă de 37 de ani, lucrează acum amândoi ca şoferi pentru Walmart.

Rayford este împreună cu iubita lui din liceu, care l-a aşteptat în tot acest timp cât el a fost în închisoare.

Ambii bărbaţi sunt proaspeţi taţi de fetiţe.