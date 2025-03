Secretarul de stat al SUA explică argumentele lui Trump pentru anexarea Canadei: "Este în interesul lor" VIDEO

Statele Unite nu vor ridica problema unei ”preluări a controlului” Canadei la o reuniune a G7, miercuri, la Québec, anunţă secretarul de stat american, Marco Rubio, referindu-se la declaraţiile preşedintelui Donald Trump despre anexarea unui al ”51-lea stat american”, relatează AFP.

”Ne vom concentra asupra G7 şi tuturor acestor lucruri”, a anunţat el, evocând războiul din Ucraina.

”Acesta este scopul reuniunii. Nu este o reuniune despre modul în care vom prelua controlul Canadei”, le-a răspuns el unor jurnalişti care l-au întrebat, în timpul unei escale de aprovizionare cu carburant - pe aeroportul Shannon, în Irlanda -, în urma participării sale la negocieri americano-ucrainene în Arabia saudită.

Însă secretrul de Stat american a apărat abordarea strictă a lui Donald Trump faţă de Canada, ai cărei lideri au denunţat o ameninţare existenţială din partea vecinului lor de la sud.

Donald Trump evocă cu regularitate ideea de a face din Canada al 51-lea stat american. Președintele Trump consideră că Canada ”trebuie să devină al 51-lea stat din punct de vedere economic”, le-a declarat Marco Rubio jurnaliştilor.

”El a spus că, dacă ei devin al 51-lea stat, nu vom avea de ce să ne facem griji cu privire la frontieră şi fentanilul care o traversează, pentru că vom putea atunci să o gestionăm”, a declarat Marco Rubio.

”El a subliniat că este în interesul lor să o facă. Evident, canadienii nu sunt de acord”, a adăugat el.

Marco Rubio a minimalizat impactul asupra relaţiilor bilaterale.

El a notat că Canada - care deţine preşedinţia G7 în prezent - a invitat, cu toate acestea, Statele Unite să asiste la negocierile miniştrilor de Externe la Québec.

”Ei ne-au invitat să ne ducem. Avem intenţia să ne ducem. Alternativa ar fi să nu ne ducem. Cred că asta ar înrăutăţi lucrurile în loc să le îmbunătăţească”, a declarat şeful diplomaţiei americane.

"It's not a meeting about how we're going to overtake Canada."

Marco Rubio with the totally, completely, absolutely confident reassurance that the G7 foreign ministers meeting will not focus onthe U.S. taking over Canada. pic.twitter.com/vvSuHoES99