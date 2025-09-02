Apartamentul mai mic decât o celulă de închisoare. „Acestea sunt practic IMPOSIBIL de obținut. La fel de bine ai cumpăra un bilet la loto” VIDEO

Criza chiriilor și a spațiilor locative lovește tot mai multe orașe mari din lume. Astfel, milioane de persoane sunt nevoite să accepte condiții din ce în ce mai dificile pentru a putea trăi în unele dintre cele mai aglomerate locuri din lume, de la spațiu, la plata unor prețuri extrem de ridicate. Un exemplu în acest sens a fost postat pe Reddit. O tânără prezintă apartamentul de doar 7,4 mp în care locuiește, alături de câinele său, în popularul cartier Manhattan din New York.

La începutul clipului, tânăra se declară norocoasă că spațiul cât o debara este doar al său și nu trebuie să împartă baia sau bucătăria cu alte persoane. Clipul explică cum spațiul a fost în așa fel gândit încât locatara poate avea chiar prieteni care să petreacă noaptea în micul său „apartament”.

Apartamentul pentru care tânăra plătește 650 de dolari pe lună conține un mic living cu bucătărie, baie și un pat supraetajat.

Fata explică că s-a mutat într-un astfel de apartament după ce a trăit în unul mult mai mare, la care costurile deveniseră extrem de ridicate. Acum, ea spune că poate economisi 52.000 de dolari, pe care îi poate folosi pentru călătorii sau investiții.

Reportajul mai arată un alt apartament din același imobil, care a fost organizat în așa fel încât locatarul poate să aibă și o pisică, dar și bicicleta. Dezavantajul său este baia comună, pe care o împarte cu o altă fată.

Comentariile internauților nu au întârziat să apară, și cei mai mulți au subliniat dezavantajele unor astfel de apartamente.

„Nu ar trebui ca, din punct de vedere legal, un dormitor să aibă o fereastră??? Asta nu e un apartament, e o celulă de închisoare în care e ținut un câine mare și sărăntoc”, spune un comentator.

„Îmi amintesc că acum 15-20 de ani era ceva obișnuit să se afișeze în mass-media apartamentele exact ca cele din China sau Hong Kong, pentru a transmite mesajul că ceea ce se întâmpla în China era sclavie modernă”, mai scrie cineva.

„Partea cu adevărat enervantă e că aceste apartamente sunt practic IMPOSIBIL de obținut. La fel de bine ai cumpăra un bilet la loto de stat.”, spune o altă persoană.

„Am avut o locuință minusculă în scurta mea perioadă în care am locuit în New York, dar asta e nivelul următor. Mă simțeam claustrofobică, nu-mi puteam imagina să locuiesc acolo pentru o perioadă lungă de timp”, mai povestește o internaută.

„E terminată dacă e vreodată un incendiu. Nu știu cum ar putea vreodată să treacă de vreo inspecție de cod.”, crede cineva.

„E un coșmar pur, plătește 650 de dolari ca să locuiască într-un spațiu mai mic decât o celulă de închisoare”, mai scrie un utilizator Reddit.

