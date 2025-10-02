Care este atmosfera în rândul armatei americane: „Toți mergem pe coji de ouă”

Colonelului Amy Nieman, ofițer superior în cadrul corpului juridic al armatei (JAG), aflată la Fort Campbell, Kentucky, i-a fost suficientă o scurtă navigare pe rețelele sociale pentru a decide să ia o pauză. După ce a citit reacțiile la moartea activistului conservator Charlie Kirk, ea a scris pe Facebook, într-o postare vizibilă doar prietenilor: „E prea mult. Facebook e un memento crud al locului unde am ajuns.”

Reflecția privată a lui Nieman a ajuns însă rapid în atenția veteranului Sam Shoemate, cunoscut pe X (fostul Twitter) pentru expunerea militarilor pe care îi cataloghează drept „woke”. Câteva zile mai târziu, ofițerului Amy Nieman i-a fost suspendată funcția de consilier juridic principal al Diviziei 101 Aeropurtate, una dintre cele mai prestigioase unități ale armatei SUA.

Pentru familia Nieman, reacția a fost șocantă. „Nu suntem liberali. Tocmai de asta e absurd totul. Amy nu a spus nimic urât”, a declarat soțul ei, Seth Nieman, fost ofițer în Forțele Speciale.

Atmosferă de suspiciune

Cazul Nieman nu este singular. El face parte dintr-o campanie mai amplă împotriva așa-numitei „ideologii woke” din armată, care a dus la scurgeri masive de informații: e-mailuri interne, mesaje private, imagini din baze militare sau postări mai vechi de pe rețele sociale.

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie, administrația a concediat peste o duzină de înalți oficiali militari, inclusiv șefii corpului juridic din armată și forțele aeriene, multe dintre aceste destituiri vizând femei. Conservatori influenți, dar și veterani activi pe rețele sociale, au publicat liste cu zeci de militari care, în opinia lor, ar trebui înlăturați, scrie Business Insider.

Noua linie a Pentagonului, anunțată de secretarul de război Pete Hegseth, presupune o revenire la standardele masculine cele mai stricte și reevaluarea tuturor modificărilor aduse în ultimele trei decenii. Administrația susține că această abordare a ridicat moralul trupelor și a stimulat recrutarea.

Frica de a vorbi

În rândul militarilor, climatul este unul de teamă și suspiciune. „Toți mergem pe coji de ouă”, spune Dan Maurer, locotenent-colonel în retragere și profesor de drept la Universitatea Ohio Northern.

Un general american afirmă că a găsit înregistrări ale propriilor ședințe postate online. „Se înregistrează până și lucrurile birocratice de rutină, cu speranța că cineva va spune ceva ce poate fi interpretat drept abatere.”

Alții spun că evită e-mailurile de teamă că acestea ar putea fi folosite împotriva lor. „Oamenii sunt prea speriați să mai discute deschis. Nu ne mai avem încredere unii în alții”, a declarat un ofițer JAG activ.

Ținte online și efecte politice

Țintele campaniei nu sunt doar ofițeri de rang înalt. Printre cei expuși se numără și un sergent care și-a trecut prenumele în semnătura de e-mail sau un locotenent care a apărat participarea femeilor în serviciul submarin.

În aprilie, portrete ale președintelui Trump și secretarului Hegseth întoarse pe peretele unei baze din Wisconsin au declanșat o avalanșă de acuzații online la adresa comandantului garnizoanei, colonelul Sheyla Baez Ramirez. Prima femeie în această funcție, ea a fost suspendată temporar, alimentând noi valuri de critici, înainte de a fi reinstalată în august.

O armată prinsă între politici și război

Experți militari avertizează că transformarea armatei într-un teren de luptă ideologic ar putea afecta grav unitatea și eficiența sa.

„Trebuie să avem oameni care sunt buni la un singur lucru: să lupte și să câștige războaie. Armata nu ar trebui să fie despre politică”, spune Kori Schake, cercetătoare la American Enterprise Institute.

În prezent, însă, pentru mulți militari americani, teama de a fi catalogați „woke” pare la fel de puternică precum frica de inamic.

