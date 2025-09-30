Marile armate investesc miliarde în tehnologie de secol XVIII. Analiză The Economist

O tehnologie uitată decenii, mai ieftină decât sateliții spațiali și greu de detectat, a reapărut în dotările forțelor armate moderne. Potrivit The Economist, armatele cele mai avansate tehnologic din lume au început să cheltuiască miliarde de dolari pentru aparate de supraveghere „ușoare‑aeriene”: baloane și aerostate — soluții care par desprinse din secolul al XVIII‑lea, dar care, astăzi, își revendică utilitatea strategică.

Statele Unite au semnat un contract de 4,2 miliarde de dolari pentru modernizarea flotei de aerostate ancorate, folosite pentru supraveghere și comunicații la distanțe relativ mici față de sol. Alte țări urmează exemplul: Polonia cumpără aerostate americane pentru o rețea de detecție timpurie a lansărilor rusești, Israelul le-a desfășurat la frontiera cu Libanul pentru detectarea proiectilelor, iar Ucraina le utilizează ca relee de semnal pentru a-și extinde raza de acțiune a dronelelor.

Catalizatorul revenirii la această tehnologie a fost, în mare parte, China. În februarie 2023, un balon chinez de mari dimensiuni, echipat cu senzori cât un autobuz, a plutit câteva zile peste Statele Unite până a fost doborât de un avion militar american; în plus, Beijingul a lansat peste o sută de baloane‑spion peste Strâmtoarea Taiwan în ultimii ani. Aceste episoade au readus în discuție potențialul — și vulnerabilitățile — baloanelor pentru supraveghere.

Există două familii principale de aparate ușoare‑aeriene: aerostatele ancorate și baloanele înalt‑strate (înaltum‑borne). Aerostatele, legate la sol, operează la altitudini între 3 și 5 kilometri și sunt excelente pentru ridicarea de senzori destinați depistării amenințărilor cu zbor jos — rachete de artilerie sau drone ce pot ocoli acoperirea radarului terestru. Ele sunt o fracțiune din costul unui avion AWACS și pot rămâne în patrulare săptămâni la rând.

Baloanele înalt‑strate, în schimb, sunt liber‑zburătoare și operează în stratosferă, la 24–37 km altitudine — mult peste avioanele comerciale, dar mult mai jos decât sateliții LEO (160–2.000 km). Această poziționare oferă avantaje concrete: comunicațiile pe unde scurte sunt mai ușor de interceptat și de reprodus din apropiere, iar imaginile obținute pot fi de calitate superioară față de cele ale multor sateliți. Spre deosebire de sateliți, care se mișcă rapid peste o țintă, baloanele pot rămâne staționare deasupra unui obiect de interes. Unele modele moderne combină aceste avantaje cu algoritmi de inteligență artificială care calculează curenții favorabili pentru a‑și prelungi starea de veghe.

Mai bune ca sateliții

Din aceste motive, unii experți afirmă că baloanele înalt‑strate pot colecta informații de o calitate comparabilă — ori chiar superioară — celor oferite de sateliți, la costuri mult mai mici, fiind relativ ieftine la lansare și ușor de recuperat. Dezavantajul față de aerostate este limita sarcinii utile: baloanele stratosferice rareori transportă peste 30–40 kg. Progresele în miniaturizarea senzorilor au readus însă relevanța acestor platforme, observă Brian Clark de la Hudson Institute.

Dispozitive electronice compacte, atârnate sub un balon, pot capta semnale aflate la sute de kilometri distanță. În plus, baloanele emit puțină căldură și zgomot și folosesc adesea echipamente pasive de observație, ceea ce le face greu de detectat — dacă nu sunt căutate activ, ele pot trece complet neobservate, explică Clark.

Pentru Pentagon, baloanele și aerostatele nu sunt doar instrumente de supraveghere pasivă. O idee aflată în testare este folosirea unor roiuri de baloane echipate cu senzori pentru a crea o rețea care să identifice ținte și să direcționeze muniția. Unii oficiali consideră că platformele greoaie AWACS ar fi vulnerabile într‑un conflict de mare tehnologie cu China, motiv pentru care se caută soluții dispersate și „ieftine” pentru menținerea supravegherii. De asemenea, armata analizează posibila utilizare a baloanelor pentru transport și eliberare de drone armate în adâncimea teritoriului advers.

Rămân, însă, limite clare: controlul precis în stratosferă, unde vântul poate atinge viteze mari, este o provocare tehnică majoră. Alimentarea cu energie, prin panouri solare mici, impune constrângeri asupra complexității echipamentelor. Capabilitățile de război electronic pot juca, de asemenea, rolul decisiv în perturbarea legăturii cu aparatul. Iar incidentele diplomatice nu sunt rare: baloanele de spionaj doborâte peste teritorii străine au provocat anterior crize între SUA și China.

Revenirea la „tehnologia cu aer cald” nu este, prin urmare, nostalgie. Este o reacție practică la provocările contemporane: costuri mai mici, persistența abilității de a rămâne aproape de obiective și posibilitatea de a crea rețele de supraveghere dispersate și greu de neutralizat. Într‑un context strategic în care adversarii își diversifică mijloacele de observație și de atac, baloanele și aerostatele redevin instrumente valoroase în pachetul de capabilități al statelor moderne.

