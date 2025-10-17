Demisie neașteptată a șefului Comandamentului Sudic al Forțelor armate americane

Amiralul Alvin Halsey, care conduce operațiunile din America Centrală și de Sud, își va părăsi postul mult mai devreme decât se aștepta, relatează Washington Post. Mișcarea surpriză vine în contextul în care președintele american Donald Trump și-a exprimat interesul pentru intensificarea luptei împotriva cartelurilor de droguri din regiune.

Halsey, șeful Comandamentului Sudic al SUA, se va retrage la sfârșitul anului, a anunțat secretarul de război al SUA, Pete Hegseth. Halsey ocupă această funcție de mai puțin de un an, preluând comanda în noiembrie anul trecut pentru un mandat de trei ani.

Hegseth nu a oferit un motiv pentru decizie, dar și-a exprimat în schimb „profunda recunoștință” față de amiral pentru cei 37 de ani de serviciu și a remarcat realizările lui Halsey „în domeniile excelenței operaționale și viziunii strategice”.

Recenta intensificare a activității militare americane în regiune, combinată cu amenințările administrației Trump la adresa liderului venezuelean Nicolas Maduro, alimentează speculațiile că Washingtonul s-ar putea pregăti să-l înlăture cu forța pe Maduro de la putere.

Joi, 16 octombrie, congresmanul democrat Adam Smith nu a exclus faptul că administrația Trump se pregătește de război cu Venezuela.

„Cine din America vrea război cu Venezuela?”, a spus Smith, subliniind că Congresul nu aprobă un astfel de conflict.

Smith, membru în Comisia de apărare a Camerei Reprezentanților, a declarat că personalul său a contactat Pentagonul cu întrebări despre demisia lui Halsey și va insista pentru o audiere publică pe această temă.

Două persoane familiarizate cu situația au declarat că Hegseth își dorea demisia acestuia. Ancheta a început acum aproximativ o lună, cam în aceeași perioadă în care administrația Trump a început să ordone atacuri asupra navelor suspectate că transportă droguri în largul coastei Venezuelei.

Nu este clar ce grad va avea Halsey pentru pensionare. El va părăsi serviciul înainte de a împlini cei trei ani necesari pentru a se pensiona ca amiral cu patru stele.

Vestea demisiei amiralului a venit după ce Trump a anunțat marți, 14 octombrie, că forțele americane au ucis șase presupuși traficanți de droguri în apele internaționale din largul coastei Venezuelei, raidul fiind cel puțin a cincea operațiune de acest fel din septembrie.

Senatorul democrat Jack Reed, membru în Comisia de apărare a Senatului, a declarat joi că demisia bruscă a lui Halsey „este un semnal îngrijorător de instabilitate în lanțul de comandă” și a avertizat împotriva oricărei „intervenții neînțelepte și periculoase” în Venezuela.

Serie de plecări bruște în rândul înalților oficiali militari americani

Demisia lui Halsey a fost cea mai recentă dintr-o serie de plecări bruște în rândul înalților oficiali militari americani, pe fondul unei campanii a lui Trump și Haggett împotriva a ceea ce aceștia consideră a fi o supraestimare a diversității, egalității și incluziunii în armată. Plecarea lui Halsey, unul dintre puținii ofițeri de culoare cu patru stele din armata americană, vine în urma demiterii a numeroși alți înalți oficiali militari în acest an, inclusiv președintele Statului Major Interarme, un amiral al Marinei, un amiral al Gărzii de Coastă și un ofițer de rang secund din Forțele Aeriene. Un număr disproporționat dintre cei afectați sunt femei.

La sfârșitul lunii trecute, Hegseth a ținut o „prelegere” fără precedent în fața unor înalți oficiali militari americani la o bază a Corpului Pușcașilor Marini din Virginia, unde le-a ordonat generalilor să ia în considerare apelul său de a se concentra din nou pe standardele militare, inclusiv pe condiția fizică. El a avertizat că oricine nu împărtășește viziunea administrației Trump pentru armată „ar trebui să plece”.

Trump își poziționează campania în America Latină ca o încercare de a opri fluxul de droguri și l-a avertizat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro să înceteze să trimită droguri și infractori din țara sa în Statele Unite. Această campanie a dus deja la o escaladare a tensiunilor în relațiile cu Venezuela și a provocat obiecții din partea altor guverne latino-americane.

