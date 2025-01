Motivul pentru care armata SUA are un plan pentru un posibil scenariu apocaliptic cu zombi. „Nu a fost creat ca o glumă”

Combaterea „morților vii” are un nume de cod: CONPLAN 8888/ FOTO: Facebook/Five Pentagon

Dacă v-ați întrebat vreodată cum ar reacționa armata americană într-o situație extremă, cum ar fi o invazie de zombi, răspunsul ar putea să vă surprindă. Deși pare desprins dintr-un film de groază sau o glumă, planul oficial al armatei SUA pentru combaterea „morților vii” este absolut real și are un nume de cod: CONPLAN 8888.

Început ca un simplu scenariu de instruire pentru ofițerii tineri, acest plan detaliază cum ar putea Comandamentul Strategic al SUA (USSTRATCOM) să răspundă unui atac global de zombi, de la protejarea populației civile până la eliminarea amenințării. „Nu a fost creat ca o glumă”, subliniază autorii planului, explicând că abordarea unui scenariu apocaliptic cu zombi a fost aleasă tocmai pentru a evita orice confuzie cu situații reale.

Inițial, CONPLAN 8888-11 a fost conceput pentru a ajuta militarii să învețe cum să dezvolte planuri de urgență, iar ideea de a înfrunta zombii a fost mai mult un exercițiu creativ decât o amenințare reală. Totuși, scenariile desprinse din filme celebre și jocuri video populare precum „Night of the Living Dead” sau „Plants vs Zombies” au fost folosite pentru a construi un tipar complet al acestor creaturi. Aceștia pot fi infectați de un virus, radiații sau chiar creați prin magie sau tehnologii extraterestre.

„Am ales un scenariu complet imposibil pentru a nu risca ca cineva să creadă că ar fi un plan real”, au explicat oficialii care au creat planul. În acest fel, au reușit să ofere lecții valoroase despre dezvoltarea planurilor de urgență fără să creeze panică.

Planul este detaliat și cuprinzător. USSTRATCOM va pregăti operațiuni defensive pentru protejarea oamenilor, dar și ofensive pentru a elimina zombi. În plus, vor fi stabilite măsuri pentru protejarea infrastructurii vitale, cum ar fi sursele de apă și resursele alimentare, fiind important ca zombii să nu amenințe lanțul de aprovizionare al SUA.

Ca orice prădător, zombii vor merge acolo unde își pot găsi prada. Se așteaptă ca armatele de morți-vii să se concentreze asupra orașelor, precum și asupra surselor de apă (oamenii au nevoie de apă, dar zombii nu). În timp ce zombii nu conduc vehicule, preferând să meargă sau să alerge cu brațele întinse, drumurile vor fi artere de transport cruciale pentru soldații umani, precum și pentru mulțimile de refugiați.

Plan în mai multe etape

CONPLAN 8888-11 este un plan în mai multe etape pentru a pune capăt unei epidemii de zombi. Pregătirile vor începe înainte de război cu supravegherea USSTRATCOM și a agențiilor de informații pentru a detecta „vectorii de boală care ar putea provoca zombificarea”.

Guvernul SUA va încerca, de asemenea, să descurajeze pe oricine să creeze zombi. „Este important de reținut că zombii nu sunt forme de viață conștiente”, a subliniat USSTRATCOM.

Acest plan include chiar măsuri împotriva „forțelor care induc zombismul”, precum statele care dețin arme de distrugere în masă sau grupuri teroriste care ar putea dezvolta astfel de tehnologii. În plus, autoritățile americane vor lucra pentru a împiedica crearea de zombi prin intervenții externe.

În cazul în care epidemia zombi ar izbucni, forțele americane se vor mobiliza rapid, deși planul precizează că, pentru a evita interpretările greșite din partea altor mari puteri mondiale, cum sunt Rusia și China, vor fi implementate „măsuri de consolidare a încrederii”. După neutralizarea zombilor, USSTRATCOM va lucra pentru a restabili autoritatea civilă, însă vor fi necesare forțe suplimentare pentru a păstra liniștea în fața invaziei.

Cu toate acestea, nu există nicio unitate de combatere terestră a zombilor în cadrul armatei americane. USSTRATCOM se bazează în principal pe forțele aeriene, spațiale și maritime pentru a „face față” unei asemenea amenințării. Iar armele nucleare ar putea fi folosite, dacă va fi cazul, pentru a elimina hoardele de zombi.

Deși acest plan a fost conceput ca o lecție didactică și nu ca o măsură reală de intervenție, el ridică întrebări interesante despre cum ar reacționa armata SUA în fața unei amenințări neobișnuite. Deși nu există o experiență directă în combaterea unor astfel de creaturi, armata americană a demonstrat în trecut o mare flexibilitate în fața altor tipuri de crize, inclusiv epidemii și dezastre naturale.

Așadar, chiar dacă scenariul pare desprins dintr-o poveste de groază, planul armatei SUA este un exemplu de pregătire extremă, dovedind că niciun risc nu este prea ciudat pentru a fi luat în considerare. Rămâne însă de văzut dacă acest plan va rămâne vreodată doar o „lecție de instruire” sau va fi pus în aplicare în fața unei apocalipse zombi, conchide Business Insider.

