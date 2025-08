Statele Unite ar fi transportat pentru prima dată arme nucleare în Marea Britanie din 2008, folosind un avion Boeing C-17 care a fost urmărit în timp real pe tot parcursul zborului. Potrivit analiștilor militari occidentali, transportul ar putea reprezenta un semnal pentru Kremlin, indicând intenția Washingtonului de a asigura securitatea Europei.

Pe 16 iulie, un avion militar american a decolat de la baza de armament nuclear Kirtland din New Mexico, având activat transponderul, ceea ce a permis urmărirea traseului său online. După un zbor direct, avionul a aterizat la baza aeriană britanică Lakenheath. Este pentru prima dată în ultimii ani când astfel de mișcări sunt atât de deschise și transparente.

Experții sugerează că acest transport deschis al armelor nucleare ar putea fi un „semnal” din partea SUA către președintele rus Vladimir Putin, subliniind că Statele Unite sunt angajate activ în strategia de descurajare nucleară în Europa.

Well, well. The C-17 that last week flew a direct flight from the US Air Force’s nuke storage site near Albuquerque to Lakenheath, possibly with a load of B61-12 bombs, has just left Albuquerque again heading east on what appears to be another “hot cargo” mission to Europe. pic.twitter.com/WWx9nn0qro