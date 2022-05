SUA continuă să ajute Ucraina cu arme. Un nou lot de obuziere au plecat spre fornt FOTO

SUA trimit noi arme de apărare și asalt în Ucraina. Recent, senatul american a aprobat ajutorul în valoare de 40 de miliarde de dolari.

Imagini postate pe Twitter arată noi sisteme de obuziere ”155 mm M777 howitzers” încărcate pe avioane cu destrinația Ucraina.

Artileria joacă un rol crucial în luptele care au loc în estul Ucrainei, în timp ce Rusia își continuă ofensiva în această parte a țării.

Oficialii americani au confirmat recent că toate cele 90 de obuziere promise Ucrainei au fost livrate, împreună cu vehiculele tactice folosite pentru a le tracta.

.@USAirForce Airmen secure 155 mm M777 towed howitzers for transport as part of U.S. security assistance to 🇺🇦 Ukraine. pic.twitter.com/u2jWcVJgQJ