Membrii Gărzii Naționale mobilizați la Washington au început să poată arme. Cu ce misiune a trimis Trump trupele în Capitală

Autor: Maria Mora
Luni, 25 August 2025, ora 10:12
320 citiri
Mobilizarea Gărzii Naționale ân Washington D.C/FOTO:X@nicksortor

Garda Națională americană, mobilizată la Washington, a început să poarte arme duminică în capitală, unde peste 2.200 de soldați au fost desfășurați pentru a combate criminalitatea la cererea lui Donald Trump, a anunțat armata.

„Începând cu seara zilei de 24 august 2025, soldații Forței Operative Comune din Washington D.C. (JTF-DC) au început să poarte armele de serviciu”, a declarat această componentă a armatei americane într-un comunicat.

Acești rezerviști sunt autorizați să facă uz de forță doar „ca ultimă soluție și numai ca răspuns la o amenințare iminentă de moarte sau vătămare corporală gravă”, precizează documentul.

Anunțul a venit în contextul în care Trump a susținut duminică, fără dovezi, că „NU EXISTĂ CRIMINALITATE ȘI NICI OMICIDE ÎN DC!”, la o săptămână după ce a desfășurat trupe acolo.

În aceeași postare pe Truth Social, Trump a spus că ar putea „trimite «trupele»” în orașul vecin Baltimore, pe care l-a descris ca fiind „scăpat de sub control” și „plin de criminalitate”.

Răspunzând la o invitație din partea guvernatorului Maryland, Wes Moore, de a vizita Baltimore și de a se plimba pe străzile sale, Trump a spus: „Aș prefera mult mai mult ca el să curețe acest dezastru criminal înainte să merg eu acolo la o «plimbare»”.

Cu toate acestea, potrivit departamentului de poliție din Baltimore, a existat o reducere de două cifre a violenței armate în iulie, comparativ cu anul precedent. Orașul a avut 84 de omucideri până acum în acest an - cele mai puține cazuri din ultimii peste 50 de ani, potrivit primarului Baltimore, Brandon Scott.

Înainte de a trimite Garda Națională, Donald Trump a afirmat că Washingtonul este „invadat de bande violente” și că aceste desfășurări sunt necesare pentru a-l „curăța”. Garda Națională fusese deja mobilizată în iunie la Los Angeles, în timpul unor importante manifestații împotriva politicii migratorii a guvernului federal.

Statisticile poliției capitalei arată însă o scădere a criminalității violente între 2023 și 2024, chiar dacă această scădere a venit după o creștere puternică post-Covid.

Donald Trump l-a acuzat pe primarul Muriel Bowser că a raportat cifre „false”, amenințând cu o preluare totală a orașului de către puterea federală.

Majoritatea trupelor Gărzii Naționale mobilizate în capitală au fost trimise de statele republicane Virginia de Vest, Carolina de Sud, Ohio, Mississippi, Louisiana și Tennessee.

Rezerviștii Gărzii Naționale depind de fiecare stat american și pot fi desfășurați doar în caz de urgență națională, cum ar fi un dezastru natural, la cererea guvernului federal și cu aprobarea guvernatorului local.

Ei nu au misiunea de a interveni împotriva criminalității, revoltelor sau manifestațiilor.

Pe lângă acești militari, agenți federali ai FBI, poliției imigrației ICE și antidrog DEA sunt, de asemenea, desfășurați la Washington.

