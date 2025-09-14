Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk pare să confirme ceea ce mulți se tem că ar putea fi începutul unei etape mai întunecate în istoria recentă a Statelor Unite – una în care democrația se clatină sub povara urii, polarizării și unei disponibilități fără precedent de a recurge la violență.

Incidentul, petrecut pe un campus universitar din Utah, nu este un caz izolat. În primele șase luni ale anului 2025, SUA au înregistrat peste 520 de comploturi și atacuri motivate politic sau ideologic, soldate cu 96 de morți și 329 de răniți – o creștere de aproape 40% față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceste date, furnizate de Universitatea din Maryland prin programul său de studiu al terorismului (START), conturează o imagine sumbră a unei societăți aflate în derivă, scrie The Guardian.

O țară în care asasinatul politic redevine o realitate

Lista evenimentelor recente amintește de un trecut pe care americanii sperau că l-au depășit: două tentative de asasinat asupra președintelui Donald Trump, casa guvernatorului din Pennsylvania incendiată, un parlamentar democrat împușcat împreună cu soțul său de un atacator deghizat în polițist. Sunt doar câteva exemple dintr-un șir tot mai lung de episoade de violență politică, care nu mai șochează opinia publică așa cum o făceau altădată.

Însă cazul Kirk a produs o reacție deosebit de virulentă în rândul liderilor conservatori. Au fost anulate evenimente publice, mai multe universități – în special cele cu tradiție afro-americană – au intrat în regim de lockdown, iar discursul politic a fost din nou invadat de apeluri la „răzbunare” și „război ideologic”.

„Cred cu tărie că acesta este un moment de cotitură în istoria Americii”, a declarat guvernatorul republican al statului Utah, Spencer Cox. „Întrebarea este: ce fel de cotitură? Sfârșitul unui capitol întunecat sau începutul unuia și mai sumbru?”

De ce acest moment este mai periculos decât anii ’60

Comparațiile cu anii 1960 – când John F. Kennedy și Martin Luther King Jr. au fost asasinați în plin proces de transformare socială – apar inevitabil. Însă experții subliniază două diferențe majore care fac ca perioada actuală să fie, poate, mai instabilă: accesul larg la arme letale și dinamica rețelelor sociale, care accelerează radicalizarea și răspândirea teoriilor conspiraționiste.

Amy Pate, directoare executivă a START, avertizează că „radicalizarea are loc astăzi într-un ritm mult mai accelerat”. Platformele online creează ecosisteme în care frustrarea, ura și teoriile fără fundament se amplifică rapid, lăsând puțin timp pentru intervenții preventive.

Un sol fertil pentru extremism

Creșterea sprijinului popular pentru violența politică este un alt semn îngrijorător. Potrivit cercetărilor, tot mai mulți americani își exprimă dezamăgirea profundă față de guvern, partidele politice și instituțiile statului. Această neîncredere generalizată devine un catalizator pentru acte de violență, iar cifrele confirmă tendința: în prima jumătate a lui 2025, 35% din atacurile înregistrate au avut ca țintă autoritățile – mai mult decât dublu față de anul precedent.

„Algoritmii rețelelor sociale privilegiază polarizarea”, explică William Braniff, directorul PERIL (Polarization and Extremism Research Lab). „Suntem bombardați zilnic cu informații menite să ne înfurie și să ne întoarcă împotriva unui ”celălalt” – fie el adversar politic, minoritate sau o întreagă comunitate.”

O violență fără ideologie clară

Spre deosebire de alte perioade istorice, extremismul actual este tot mai fragmentat. Deși în trecut extrema dreaptă era principala sursă de violență politică, în prezent atacatorii nu mai aderă la o ideologie unitară. Motivațiile sunt adesea confuze, iar ideologia – atunci când apare – este secundară.

„Nu pornești la drum ca expert în extremism”, explică Braniff. „În cele mai multe cazuri, violența vine dintr-o serie de factori personali: traume, frustrări, instabilitate. Ideologia vine adesea după, ca o justificare.”

Statisticile ilustrează această varietate tulburătoare: în 2025, 32 de atacuri au fost motivate de antisemitism, 20 de imigranți, 13 de proteste pașnice, 22 au vizat comunitatea LGBTQ+, 7 au vizat musulmani, iar 6 persoane considerate „străine”. Atacurile au fost îndreptate atât împotriva republicanilor (21 de cazuri), cât și a democraților (10 cazuri).

Prevenția, singura soluție viabilă

În mod paradoxal, în ciuda semnalelor de alarmă, finanțarea programelor de prevenție a fost redusă. William Braniff, fost director în cadrul unui centru guvernamental dedicat acestor programe, a demisionat în martie, denunțând tăierile bugetare. Astăzi, multe comunități locale nu mai au resurse pentru a identifica și interveni în cazul persoanelor vulnerabile.

„Există indicatori clari – o despărțire, pierderea locului de muncă, traume nerezolvate, acces la rețele toxice online sau la arme. Dar lipsa infrastructurii de prevenție înseamnă că aceste semnale sunt ignorate”, spune Amy Pate. Ea susține o abordare de sănătate publică, în care statul oferă „ieșiri” celor care riscă să devină violenți – fie prin consiliere, tratament sau sprijin psihologic.

Însă în lipsa unei voințe politice reale, aceste soluții rămân teoretice. Într-un climat în care chiar și cercetătorii sunt atacați pentru simplul fapt că încearcă să monitorizeze rețelele extremiste, perspectiva unei strategii naționale de prevenție pare îndepărtată.

O națiune la răscruce

Moartea lui Charlie Kirk nu este doar un eveniment tragic, ci și un simptom al unei boli mai adânci – una care afectează țesătura morală a unei națiuni construite, la origine, pe promisiunea dezbaterii raționale și a respectului reciproc.

Întrebarea, la acest moment, nu este doar cum se va face dreptate într-un caz anume, ci dacă societatea americană mai are forța de a se întoarce din această spirală periculoasă. Dacă nu, atunci ceea ce pare astăzi o criză de moment ar putea deveni – în absența acțiunii – noua normalitate.

