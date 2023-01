Misterul din jurul atacului cu 11 morți din California. Eroul care a oprit masacrul smulgându-i arma din mână atacatorului VIDEO

O a 11-a victimă a murit luni din cauza rănilor suferite după ce un bărbat în vârstă de 72 de ani, înarmat, a deschis focul, sâmbătă seara, într-un salon de dans din Monterey Park, un orăşel din apropiere de Los Angeles, a anunţat poliţia californiană. Este unul dintre cele mai grave atacuri armate din acest stat, iar poliţia încă încearcă să stabilească ce l-a determinat pe atacator, care între timp s-a sinucis, să comită masacrul, relatează Reuters.

O a 11-a persoană a murit luni din cauza rănilor suferite în timpul atacului, a anunţat şeful poliţiei din Monterey Park, Scott Wiese. Toate persoanele decedate aveau vârste cuprinse între 50 şi 80 de ani.

Poliţia l-a identificat pe Huu Can Tran, în vârstă de 72 de ani, ca fiind suspectul masacrului. Atacul a avut loc la Star Ballroom Dance Studio din Monterey Park, o sală de dans populară, unde se sărbătorea Noul An chinezesc.

Sâmbătă seară, Tran a ucis aici 10 persoane şi a rănit alte 10, apoi s-a deplasat către o altă sală de dans, unde a vrut să deschidă focul, dar atacul său a fost dejucat. Ulterior, suspectul s-a sinucis în maşină, după ce a fost încolţit de forţele de ordine.

Tran locuia într-o casă mobilă, într-o comunitate închisă de bătrâni din Hemet. Poliţia din acest oraş a declarat luni că suspectul venise la secţie de două ori la începutul lunii ianuarie, aducând "acuzaţii de fraudă, furt şi otrăvire, fapte petrecute în trecut, în care ar fi fost implicată familia sa". Faptele datau de 10-20 de ani, iar Tran spusese că va reveni cu documente, însă nu a făcut-o.

Bărbatul, de origine asiatică, avea o licenţă activă de camionagiu şi deţinuse o companie numită Tran's Trucking Inc, cu adresa la o căsuţă poştală din Monterey Park. El locuia în zona Los Angeles de cel puţin 30 de ani şi s-a mutat în casa mobilă din Hemet în 2020.

Un vecin din comunitatea sa închisă l-a descris ca fiind un om "blând", însă Adam Hood, chiriaş de mult timp al presupusului atacator la o proprietate din zona Los Angeles, a declarat pentru Reuters că îl ştia pe Tran ca fiind o persoană agresivă şi suspicioasă, cu puţini prieteni.

Lui Tran îi plăceau dansurile de societate şi în mare parte era singura sa activitate socială, a spus Hood. Chiriaşul a mai povestit că Tran se plânsese că oamenii de la studioul Star Ballroom vorbeau pe la spatele său.

"După părerea mea, era un bun dansator", a spus Hood. "Dar era neîncrezător faţă de oamenii de la studio, furios şi neîncrezător. Cred că pur şi simplu s-a săturat", a declarat Adam Hood.

Furia lui Tran s-ar fi putut solda cu şi mai multe victime. La aproximativ 20 de minute după ce a deschis focul în Monterey Park, el a intrat în clubul de dans Lai Lai Ballroom & Studio din oraşul vecin, Alhambra. Acolo, Brandon Tsay, care administrează sala de dans, a smuls arma de la atacator înainte ca acesta să poată trage.

"În acel moment, a fost un instinct primar", a declarat Tsay pentru New York Times, precizând că atacatorul a fugit de la locul faptei după o luptă de 90 de secunde. "Ceva s-a întâmplat acolo. Nu ştiu ce m-a apucat", a relatat martorul. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

