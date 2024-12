Atac armat la şcoală. Cel puțin 5 persoane au fost ucise, iar alte 7, rănite. Unde a avut loc tragedia VIDEO

Atac armat luni, 16 decembrie, la o şcoală, Abundant Life Christian School, în Wisconsin. Cinci persoane şi un suspect minor au fost ucise în acest atac, la care poliţia locală anunţă că a intervenit, relatează AFP.

Poliţia a anunţat, într-o conferinţă de presă, că alte şapte persoane au fost rănite şi au fost transportate la spitale vecine.

🚨 BREAKING: Mass sh*ting at Abundant Life Christian School in Madison, Wisconsin.

- Multiple injuries (up to twelve) have been reported.

- Authorities claim the sh*ter is “down".

Prayers for everyone involved.

