Atac armat la o școală catolică din SUA. Trei persoane au murit, inclusiv atacatorul, și alte 20 au fost rănite VIDEO FOTO

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 27 August 2025, ora 19:22

O școală catolică din orașul american Minneapolis, statul Minnesota, a fost scena unui atac armat miercuri, 27 august, a anunțat guvernatorul acestui stat din nordul SUA, Tim Walz, informează AFP și Reuters.

Trei persoane au murit, inclusiv atacatorul, și alte circa 20 au fost rănite în incidentul armat, a declarat un oficial al Departamentului de Justiție al SUA.

'Am fost informat despre un atac armat produs la școala catolică Annunciation și voi continua să vă țin la curent pe măsură ce am mai multe informații', a declarat guvernatorul Tim Walz pe rețeaua X, precizând că forțe de poliție au fost trimise la fața locului.

'Mă rog pentru copiii și profesorii noștri a căror primă săptămână de școală a fost marcată de acest act teribil de violență', a adăugat el.

Atacul armat a avut loc la Biserica Annunciation (Buna Vestire), care găzduiește și o școală elementară unde învață de la copii de vârstă preșcolară până la elevi de clasa a VIII-a, conform site-ului său.

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că a fost 'pe deplin informat' despre atacul 'tragic' cu arme de foc dintr-o școală din Minneapolis.

'Casa Albă va continua să urmărească această situație teribilă', a adăugat președintele american pe rețeaua sa Truth Social.

Secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, a declarat într-o postare că Departamentul de Securitate Națională (DHS) monitorizează situația și se află în legătură cu autoritățile locale.

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

