Atac în SUA: Cel puțin 11 persoane înjunghiate în fața unui supermarket VIDEO/FOTO

Cel puţin 11 persoane au fost înjunghiate sâmbătă în faţa unui supermarket din Michigan, în nordul Statelor Unite, au anunţat autorităţile locale.

Poliţia a fost chemată, sâmbătă după-amiază, la un incident în faţa unui supermarket Walmart din Traverse City. „Suspectul este în custodie, detaliile sunt limitate în acest moment”, a declarat poliţia pe X.

Potrivit presei locale, cel puţin 11 persoane au fost rănite, unele dintre ele grav. „Putem confirma că 11 victime sunt în prezent tratate”, a anunţat spitalul local, Munson Medical Center, pe reţelele de socializare.

