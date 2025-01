Atacatorul din New Orleans a folosit ochelari Meta inteligenți pentru a pregăti atentatul

Atacatorul terorist din New Orleans a avut o serie de incursiuni în oraș cu câteva săptămâni înainte de atacul devastator de pe Bourbon Street, în care și-a pierdut viața un număr de 14 persoane. FBI a dezvăluit duminică faptul că Shamsud-Din Jabbar, bărbatul de 42 de ani care a comis atacul, a folosit ochelari Meta inteligenți pentru a înregistra imagini video în timpul vizitelor sale în cartierul francez al orașului, înainte de a pune în aplicare atacul din prima zi a anului.

Jabbar a petrecut timp în New Orleans în perioada octombrie-noiembrie, iar în una dintre acele zile a folosit ochelarii pentru a filma, în timp ce pedala cu bicicleta prin cartierul emblematic al orașului. Potrivit lui Lyonel Myrthil, agent special al FBI, „ochelarii Meta sunt foarte asemănători cu ochelarii obișnuiți, dar au capacitatea de a înregistra video și a fotografia fără a folosi mâinile”. Totodată, aceștia pot oferi posibilitatea unui livestream, funcție pe care Jabbar nu ar fi activat-o însă în momentul atacului propriu-zis.

This is New Orleans terrorist Shamsud-Din Jabbar wearing the Meta glasses he used to record the French Quarter ahead of the attack.

Also surveillance video of him placing the coolers containing IEDs. pic.twitter.com/lEkvlsZUtp