Două avioane de vânătoare invizibile pe radar F-35 Lightning II, de generația a cincea, au aterizat săptămâna aceasta, pentru prima dată, pe o autostradă din Europa.

Forțele Aeriene ale SUA din Europa au anunțat miercuri, 4 septembrie, aterizarea cu succes a două avioane F-35 pe o autostradă din Finlanda, ca parte a exercițiului mai amplu BAANA 2024, un antrenament anual condus de Finlanda.

Generalul James Hecker, comandantul USAFE-AFAFRICA, a declarat că „prima aterizare cu succes a aparatului de generația a cincea F-35 pe o autostradă din Europa este o dovadă a relației în creștere și a interoperabilității strânse pe care le avem cu aliații noștri finlandezi”.

„Oportunitatea de a învăța de la omologii noștri finlandezi ne îmbunătățește capacitatea de a desfășura și de a folosi rapid puterea aeriană din locații neconvenționale și reflectă pregătirea colectivă și agilitatea forțelor noastre”, a adăugat Hecker.

