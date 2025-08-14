Cabinetul Trump, cel mai bogat Executiv din istoria SUA. Portretele celor mai avuți oameni ai președintelui SUA

Cabinetul prezidențial al lui Donald Trump, care a revenit la Casa Albă în urma alegerilor din 2024, este oficial cel mai bogat din istoria Statelor Unite. Componența sa – dominată de foști directori executivi, antreprenori și personalități media – reflectă o schimbare semnificativă în modul în care este înțeleasă conducerea la nivel federal. Conform estimărilor Forbes, averea cumulată a membrilor Cabinetului, excluzând președintele, se ridică la aproximativ 7,5 miliarde de dolari – de peste două ori mai mult decât valoarea echivalentă a echipei executive din mandatul precedent al lui Trump.

Din lumea afacerilor, direct la Washington

În fruntea listei se află Howard Lutnick, secretarul pentru Comerț, și Linda McMahon, secretarul pentru Educație, ambii miliardari. Alți membri de top dețin averi de peste 100 de milioane de dolari fiecare, precum secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, secretarul de Interne, Doug Burgum, și secretarul Energiei, Chris Wright.

Singurul politician de carieră este Marco Rubio, fost senator, actual secretar de stat, cu o avere estimată la 1,5 milioane de dolari. Cu toate acestea, majoritatea celor din Cabinet provin din domenii private – finanțe, energie, tehnologie sau divertisment – un contrast puternic față de administrația Biden, care în 2021 avea un Cabinet cu o avere cumulată de aproximativ 110 milioane de dolari.

Donald Trump: președinte și antreprenor în criptomonede

Donald Trump însuși, cu o avere estimată la 5,5 miliarde de dolari, și-a consolidat statutul de cel mai bogat președinte din istoria SUA prin inițiative antreprenoriale lansate după primul său mandat. Cea mai valoroasă investiție a sa este un pachet de 40% din Trump Media & Technology Group, compania care deține platforma Truth Social. De asemenea, Trump a lansat mai multe inițiative în domeniul criptomonedelor, inclusiv un memecoin și o monedă stabilă susținută de dolarul american, promovate agresiv în rândul susținătorilor săi.

Profiluri-cheie

Howard Lutnick, 64 de ani, secretar pentru Comerț-avere netă: 3,3 miliarde de dolari

A devenit cunoscut ca CEO al firmei de brokeraj Cantor Fitzgerald, afectată grav de atentatele din 11 septembrie 2001. Ulterior, a orientat compania către domenii precum imobiliare și criptomonede.

Linda McMahon, 76 de ani, secretar pentru Educație-avere netă: 3,3 miliarde de dolari

Este cofondatoarea imperiului World Wrestling Entertainment (WWE). Deține acțiuni importante în TKO Group și a fost anterior șefă a Administrației pentru Întreprinderi Mici în primul mandat Trump.

Scott Bessent, 62 de ani, secretar al Trezoreriei-avere netă: 600 de milioane de dolari

A fost anterior director de investiții la Soros Fund Management. A acumulat o avere semnificativă prin tranzacții imobiliare și investiții macroeconomice.

Doug Burgum, 69 de ani, secretar de Interne-avere netă: peste 100 de milioane de dolari

A fost guvernator al statului Dakota de Nord și fost CEO al unei companii de software preluată de Microsoft.

Chris Wright, 60 de ani, secretar pentru Energie-avere netă: 100 de milioane de dolari

Și-a construit averea din industria gazelor de șist, conducând Liberty Energy. A vândut recent participații importante pentru a putea ocupa funcția guvernamentală.

Lori Chavez-DeRemer, 57 de ani, secretar pentru Muncă-avere netă: 35 de milioane de dolari

Fostă congresmenă de Oregon, și-a acumulat averea dintr-o clinică de anestezie fondată împreună cu soțul său, dar și din afaceri în domeniul esteticii și sănătății mintale.

Brooke Rollins, 53 de ani, secretar pentru Agricultură-avere netă: 15 milioane de dolari

După ce a ocupat un rol politic mai puțin strălucitor în prima administrație a lui Trump, Rollins a fondat America First Policy Institute alături de McMahon și Larry Kudlow în 2021. A fost președinte și CEO al acestuia, câștigând aproximativ 500.000 de dolari pe an timp de trei ani. Soțul ei, Mark Rollins, lucrează ca președinte al Hillwood Energy și HKN Energy, firme de petrol și gaze deținute de Ross Perot Jr., al cărui tată a candidat de două ori la președinție în anii 1990.

Robert F. Kennedy Jr., 71 de ani, secretar pentru Sănătate și Servicii Umane-avere netă: 15 milioane de dolari

Este o figură controversată în propria familie. Deține investiții în criptomonede și proprietăți imobiliare în mai multe state americane.

JD Vance, 41 de ani, vicepreședinte-avere netă: 12 milioane de dolari

Fost autor și senator, este cunoscut pentru memoriul „Hillbilly Elegy” și pentru implicarea sa în investiții de capital de risc.

Pam Bondi, 59 de ani procuror general-avere netă 5 milioane de dolari

Fiica a doi funcționari publici, Bondi și-a petrecut doar șase ani din carieră în afara guvernului, din 2019 până în 2024. A fost o pauză profitabilă, timp în care și-a triplat averea netă. Mai întâi, Bondi a făcut lobby în numele unor corporații mari precum General Motors și Amazon și chiar al emiratului Qatar. De asemenea, a lucrat pentru un think tank MAGA condus de secretarul agriculturii, Brooke Rollins. Iar consultanța pentru compania de social media a lui Trump i-a adus acțiuni pe care le-a vândut pentru peste 1,25 milioane de dolari în aprilie. Plină de bani, ea și soțul ei, investitor imobiliar, au demolat și reconstruit casa lor veche de un secol din Tampa începând cu 2021, crescând valoarea estimată a acesteia la cel puțin 2 milioane de dolari.

Kristi Noem, 53 de ani, secretar pentru Securitate Internă-avere netă: 5 milioane de dolari

Fosta guvernatoare a statului Dakota de Sud a crescut la ferma familiei. Averea ei provine în principal de la soțul ei, care lucrează în sectorul privat, deține Noem Insurance, o firmă cu sediul în Bryant, Dakota de Nord, care vinde polițe de asigurare pentru a proteja totul, de la case și echipamente agricole până la culturi și alte afaceri.

Sean Duffy, 53 de ani, secretar al Transporturilor-avere netă: 5 milioane de dolari

A avut multe roluri în viața sa, a fost și concurent la emisiunea The Real World de pe MTV și tăietor de lemne profesionist, apoi procuror districtual în Wisconsin și, în cele din urmă, membru al congresului și realizator Fox News. Acum, conduce Departamentul Transporturilor și este administrator interimar al NASA. Duffy are un portofoliu aproape la fel de colorat ca traiectoria sa profesională, inclusiv o colecție de monede și lingouri de aur și argint în valoare de peste 100.000 de dolari. De asemenea, deține până la 1 milion de dolari în Bitcoin.

Scott Turner, 53 de ani, secretar pentru Locuințe și Dezvoltare Urbană-avere netă: 4 milioane de dolari

Fost fundaș în fotbalul american, Turner a fost recrutat în Cabinetul Trump după patru ani în Camera Reprezentanților din Texas, apoi o perioadă în care a condus Consiliul de Oportunități și Revitalizare al Casei Albe în timpul primului mandat al lui Trump.

Pete Hegseth, 45 de ani, secretar al Apărării-avere netă: 3 milioane de dolari

Hegseth a acceptat o reducere salarială de aproximativ 90% pentru a părăsi Fox, unde a fost co-prezentator al ediției de weekend a emisiunii Fox and Friends, una dintre emisiunile preferate ale lui Donald Trump. În ciuda faptului că el câștiga peste 2 milioane de dolari pe an la Fox, Hegseth nu este chiar atât de bogat, după ce a cheltuit sume mari pe o vilă în Tennessee și a avut două divorțuri. Forbes estimează că aproximativ două treimi din averea sa actuală provin de fapt de la soția sa, o producătoare și director executiv Fox de lungă durată.

Marco Rubio, 54 de ani, secretar de Stat-avere netă: 1,5 milioane de dolari

Fiu de imigranți cubanezi, Rubio a fost cel mai sărac republican care a candidat la președinție în 2016, ceea ce l-a determinat pe Donald Trump să-i numească finanțele „un dezastru”. Astăzi, fostul președinte al Camerei Reprezentanților din Florida și senator este milionar datorită boom-ului imobiliar din statul său. Casa sa din West Miami și-a dublat aproape valoarea de când a cumpărat-o în 2021, lăsându-i cu peste 1 milion de dolari în capital propriu estimat. Rubio încă nu are mulți bani, însă, o mare parte din economiile sale este blocată în conturi de pensie la care va avea acces în opt ani.

Doug Collins, secretar pentru Afacerile Veteranilor-avere netă: 1 milion de dolari

Collins și-a petrecut aproape jumătate din viață ca preot în Rezerva Forțelor Aeriene ale SUA. Are pensii militare și congresionale în valoare totală de 350.000 de dolari și aproximativ 200.000 de dolari în numerar, după ce a vândut un apartament din Florida în iunie pentru 710.000 de dolari. Secretarul Departamentului pentru Veterani deține o casă în Georgia, în valoare de aproximativ 1,7 milioane de dolari. De asemenea, are datorii de până la 800.000 de dolari pe câteva linii de credit.

O nouă formulă de putere

Structura acestui Cabinet marchează o ruptură față de normele tradiționale ale guvernării americane, în care cariera politică, experiența militară sau administrativă erau criterii dominante. Înlocuite de succesul financiar și loialitatea față de președinte, aceste criterii definesc acum executivul condus de Donald Trump.

