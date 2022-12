Avertismentul lui Biden către americani: Vin furtuni ”periculoase și amenințătoare. Nu e o ninsoare ca-n copilărie”

Statele Unite ale Americii aşteaptă furtuni "periculoase şi ameninţătoare" în zilele dinaintea Crăciunului, a avertizat joi preşedintele Joe Biden, îndemnându-i pe americanii care doresc să călătorească de Crăciun să pornească de acum la drum, transmite Reuters.

"Este periculos şi ameninţător, este o vreme foarte periculoasă şi se întinde din Oklahoma până în Wyoming şi Maine. ... Aşa că încurajez pe toată lumea să fie atentă la avertizările locale", a susţinut Joe Biden de la Casa Albă. "Dacă aveţi planuri de călătorie, porniţi de acum. Nu este o glumă. Îmi trimit oamenii din staff ... dacă au planuri să plece mâine, le spun să plece de acum", a adăugat el.

Meteorologii au anunţat că se aşteaptă la viscol în regiunea Marilor Lacuri, ploi urmate de îngheţ pe Coasta de Est şi rafale de vânt de până la 100 km/h şi temperaturi foarte scăzute în sudul SUA, până la graniţa cu Mexic.

Biden, care plănuieşte să rămână la Washington pentru Crăciun, a spus că aşteaptă în continuare să fie informat de FEMA şi de Serviciul Meteorologic Naţional.

Casa Albă a discutat deja cu 26 de guvernatori din statele afectate. "Nu este ca o ninsoare cum erau în copilărie. Este o chestiune foarte serioasă", a mai susţinut Joe Biden.

Earlier, I gathered my team for a briefing on the extreme cold and storms we’re seeing across America.

I urge everyone to follow the warnings of local officials – go to https://t.co/VsGFYDDJSt for more information. I stand ready to help communities with whatever they'll need. pic.twitter.com/eLEi2VoF8b