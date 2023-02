Avertismentul SUA asupra unui posibil ajutor militar din China pentru Rusia. Oficial de la Beijing: ”Acest război nu poate continua”

Oficiali SUA spun că au început recent să vadă tendințe „deranjante” în ce privește sprijinul Chinei pentru Rusia.

Aceștia susțin că există semne că Beijingul ar putea oferi ajutor militar letal Rusiei fără a fi prins, fapt împărtășit de ei cu aliații și partenerii la Conferința de securitate de la München în ultimele câteva zile.

Secretarul de stat Antony Blinken a ridicat problema în cadurl întâlnirii cu omologul său chinez, Wang Yi, sâmbătă.

”Secretarul a avertizat destul de direct cu privire la implicațiile și consecințele ca China să ofere sprijin material Rusiei sau să asiste Rusia în evaziunea sistematică a sancțiunilor”, a declarat reporterilor un înalt oficial al Departamentului de Stat, arată CNN.

Și vicepreședintele Kamala Harris a făcut, de asemenea, aluzie la sprijinul Chinei pentru Rusia în timpul discursului său de la München.

„Privind în perspectivă, orice pas al Chinei de a oferi sprijin letal Rusiei nu va face decât să recompenseze agresiunea, să continue uciderea și să submineze și mai mult o ordine bazată pe reguli”.

US Secretary of State Anthony #Blinken said that #China is considering the possibility of supplying weapons to #Russia.

He warned #Beijing of serious consequences of such supplies. pic.twitter.com/I9wshR4ro3