Anthropic avertizează asupra riscului de a pierde controlul asupra inteligenței artificiale, pe fondul progreselor către auto-îmbunătățire

Poate fi un pericol pentru omenire inteligența artificială? FOTO: Pexels

Ritmul dezvoltării noilor sisteme ar putea depăși capacitatea oamenilor de a anticipa riscurile și de a preveni eventualele prejudicii.

Compania Anthropic a avertizat investitorii că s-ar putea apropia de etapa în care inteligența artificială (AI) devine capabilă de auto-îmbunătățire recursivă (RSI). Conceptul descrie capacitatea unui sistem AI de a se folosi pe sine pentru a crea modele mai performante, ceea ce ar putea accelera progresul tehnologic. În același timp, compania recunoaște că această evoluție ar putea avansa mai repede decât capacitatea oamenilor de a evalua riscurile și de a garanta siguranța sistemelor.

Avertismentul apare într-o versiune actualizată a documentului de înregistrare S-1A, depus de Anthropic la 2 noiembrie la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite (SEC), relatează TechCrunch.

Pentru criticii dezvoltării inteligenței artificiale, perspectiva ca fiecare generație de modele să se dezvolte mai repede decât cea precedentă reprezintă o amenințare serioasă. Aceștia se tem că sistemele ar putea deveni atât de puternice, încât oamenii să nu le mai poată controla comportamentul, iar AI să nu țină cont de prejudiciile pe care le-ar putea provoca în urmărirea obiectivelor stabilite.

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Ce spun susținătorii AI?

Susținătorii tehnologiei văd însă în auto-îmbunătățirea recursivă o oportunitate de creștere semnificativă a productivității, de accelerare a descoperirilor științifice și de creare a unor instrumente capabile să se perfecționeze autonom. Astfel, RSI este privită atât ca un posibil avantaj major al inteligenței artificiale, cât și ca un risc care necesită supraveghere.

Anthropic recunoaște ambele dimensiuni ale acestui proces. În documentul depus la SEC, compania afirmă că folosește deja AI în propriile activități de cercetare și dezvoltare, dar avertizează că această practică poate genera riscuri suplimentare.

„Utilizarea inteligenței artificiale pentru a crea o inteligență artificială mai puternică poate reprezenta, la rândul ei, un risc semnificativ pentru siguranță, în special dacă accelerează brusc ritmul progresului”, se arată în document.

Compania precizează că aceste riscuri sunt abordate prin Politica de scalare responsabilă (Responsible Scaling Policy), care stabilește modul în care Anthropic intenționează să identifice și să reducă potențialele amenințări pe măsură ce se apropie de etapa auto-îmbunătățirii recursive.

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Când termenul RSI a început să câștige popularitate, la începutul anului 2026, mulți se îndoiau că un asemenea scenariu ar putea fi definit clar, măsurat sau demonstrat în practică. În versiunea actualizată a documentului, Anthropic a formulat însă avertismente mai concrete. Compania admite că a folosit în trecut AI pentru dezvoltarea unor modele noi fără să realizeze, la momentul respectiv, amploarea saltului de performanță.

„În trecut, nu am identificat accelerări semnificative ale ritmului nostru de dezvoltare înainte ca acestea să aibă loc și este posibil să nu le identificăm nici în viitor”, avertizează Anthropic.

Documentul mai arată că evaluările și proiecțiile interne privind viitoarele modele indică posibilitatea atingerii rapide a unui prag pe care compania îl definește drept „progres semnificativ accelerat datorită inteligenței artificiale”. Formularea face parte din propria Politică de scalare responsabilă a Anthropic.

Compania subliniază însă că niciunul dintre modelele sale actuale nu a depășit acest prag.

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Ce spune dezvoltatorul Claude

Dezvoltatorul modelului Claude susține, de asemenea, că nu intenționează să îi încredințeze în viitorul apropiat inteligenței artificiale controlul deplin asupra creării generațiilor următoare de modele.

„Nu ne așteptăm să putem utiliza în siguranță Claude pentru proiectarea și dezvoltarea complet autonomă a generațiilor viitoare de modele de ultimă generație, fără o supraveghere umană substanțială sau fără ca oamenii să înțeleagă procesul, dacă și când acest lucru va deveni posibil din punct de vedere tehnic”, a transmis compania.

În acest context, Anthropic ia în calcul actualizarea Politicii de scalare responsabilă, pentru a se asigura că oamenii păstrează controlul asupra dezvoltării celor mai puternice modele.

Declarațiile companiei ar putea însă ridica semne de întrebare. Scepticii atrag atenția că formularul S-1 nu este folosit exclusiv pentru informarea investitorilor, ci poate avea și o funcție de marketing. Prin urmare, avertismentele privind apropierea de crearea unei inteligențe artificiale capabile să dezvolte singură modele noi ar putea fi interpretate și ca o modalitate de a atrage atenția asupra capacităților tehnologice ale Anthropic.

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Anterior, compania a estimat că, până la sfârșitul anului 2026, modelele compacte de inteligență artificială ar putea fi capabile să se reproducă autonom prin intermediul vulnerabilităților din dispozitive electronice de uz casnic, fără a avea nevoie de centre de date puternice.

Cercetătorii au demonstrat experimental că o rețea formată din dispozitive TV ieftine, disponibile pe scară largă, poate susține funcționarea unui model de inteligență artificială.

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