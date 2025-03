Trump a anunțat noul avion de luptă al SUA, denumit F-47. „O versiune experimentală zboară în secret de aproape 5 ani” VIDEO

Donald Trump, cel de al 47-lea președinte al SUA, a anunțat că noul avion de luptă al Statelor Unite se va numi, probabil nu întâmplător, F-47.

Președintele Trump a anunțat, în ziua de 21 martie 2025, că F-47 este un avion de vânătoare „invizibil”, de generația a șasea, care urmează a fi construit de compania Boeing, informează publicația The Aviationist. În momentul acestui anunț, liderul de la Casa Albă a fost însoțit de secretarul Apărării, Pete Hegseth, și de șeful Forțelor Aeriene ale SUA, generalul David Allvin. Noul program militar este intitulat Next Generation Air Dominance (NGAD).

Anunțarea contractului a venit după o perioadă de incertitudine din cauza constrângerilor bugetare și a schimbării priorităților, care au condus la o pauză și la o revizuire detaliată a programului.

„O versiune experimentală a avionului zboară în secret de aproape cinci ani și suntem încrezători că depășește masiv capacitățile oricărei alte națiuni”, a susținut președintele SUA. El a precizat că Administrația Trump ar fi comandat deja un mare număr de exemplare, pe care însă nu l-a dezvăluit, lansând și ipoteza că versiuni modificate ale F-47 ar putea fi vândute unor țări aliate cu SUA.

„Aliații noștri sună constant. Și ei vor să-l cumpere”, a adăugat Trump.

Avioanele NGAD ar putea costa, potrivit celor mai frecvente estimări, 300 de milioane de dolari bucata.

Modelul F-47 ar urma să înlocuiască, în dotarea SUA, actualul model F-22. Un element nou este că F-47, un avion cu pilot la bord, va putea participa la luptă alături de drone.

„Comparativ cu F-22, F-47 va costa mai puțin și va fi mai adaptabil la amenințările viitoare", a precizat generalul David Allvin.

