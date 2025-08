Un avion de pasageri a accidentat mortal câțiva cerbi, pe un aeroport din Alaska. Alte avioane au lovit aligatori, coioți și vulturi VIDEO

Un avion al companiei Alaska Airlines a lovit mai mulți cerbi în timp ce ateriza pe aeroportul Kodiak din Alaska, acesta fiind un accident care se produce mai frecvent decât ar crede oamenii din alte regiuni ale lumii.

Administrația Federală a Aviației (FAA) din SUA investighează acest eveniment, consemnat în ziua de joi, 24 iulie 2025, informează CNN.

Cursa 231 a companiei Alaska Airlines, cu un avion Boeing 737 M, a efectuat un zbor de 39 de minute din Anchorage spre sud și a aterizat joi în jurul orei 8:00 pe aeroportul Kodiak. În timpul aterizării, cel puțin doi cerbi traversau pista și, din păcate, nu au supraviețuit ciocnirii cu avionul, a anunțat Alaska Airlines într-un comunicat.

„O inspecție a constatat daune la trenul de aterizare principal al aeronavei, care vor necesita reparații în Kodiak”, a declarat un purtător de cuvânt. „Zborurile de pasageri către și dinspre Kodiak au fost apoi anulate pentru restul zilei de joi, iar pasagerii au fost reprogramați pe alte zboruri.”

Înregistrările audio de la LiveATC.net au redat convorbirile piloților care observau animale în timp ce se pregăteau să aterizeze.

„Sunt căprioare pe pistă”, a anunțat pilotul către controlul traficului aerian la scurt timp după ce a primit autorizația de aterizare, conform înregistrărilor audio de la LiveATC.net.

„Ai idee unde se află în prezent?” a întrebat turnul de control.

„La intersecție”, a răspuns pilotul.

Avionul a aterizat, totuși, printre animalele de pe pistă. Apoi, aeroportul a închis pista pentru scurt timp, în timp ce echipele de serviciu au curățat rămășițele, găsind cel puțin două cadavre. Avionul a reușit să ruleze și să parcheze fără alte incidente. Niciun pasager sau membru al echipajului nu a fost rănit în incident, a transmis compania aeriană.

„Piloții trebuie să coboare și să vadă despre ce a fost vorba, dacă pot fi anunțați și pot veni”, a transmis un angajat de la sol al aeroportului către turnul de control.

Avionul implicat a rămas la Kodiak și nu a mai zburat după acel impact, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor FlightAware.

Avioanele se ciocnesc cu animale în fiecare zi pe aeroporturile din statul Alaska, fiind raportate peste 22.000 de coliziuni numai anul trecut, conform bazei de date a FAA privind coliziunile cu animale sălbatice. Anul trecut, avioanele de pe aeroportul Kodiak au lovit animale de cinci ori, în toate aceste cazuri fiind vorba de păsări - inclusiv doi vulturi pleșuvi.

Pe întregul teritoriu al SUA, anul trecut, avioanele au lovit căprioare de peste 20 de ori. În 2024, baza de date include, de asemenea, cazuri de avioane care s-au ciocnit cu trei aligatori în Florida, o mangustă în Hawaii, un bursuc în Dakota de Nord și numeroși coioți, lilieci, sconcși și opossumi.

An Alaska Airlines Boeing 737 hit a few deer while landing at Kodiak Airport pic.twitter.com/7cYX8aUTlQ