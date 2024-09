Două avioane de luptă, unul rusesc, celălalt american, au fost aproape de ciocnire în apropiere de Alaska. Americanii îi acuză pe ruși VIDEO

Un avion de luptă al Rusiei, model Suhoi Su-35, a trecut la doar câțiva metri distanță de un avion militar al Statelor Unite, tip F-16.

Incidentul s-a produs acum o săptămână, dar a fost făcut public, de Statele Unite, abia luni, 30 septembrie.

„Pe data de 23 septembrie 2024, avioanele NORAD au executat o interceptare sigură și disciplinată a unui avion militar rusesc în zona Alaska. Manevra executată de un avion rusesc Su-35 a fost nesigură și neprofesională și a pus viețile tuturor piloților în pericol - nu e ceva ce vezi într-o aviație militară profesionistă”, a declarat generalul Gregory Guillot (SUA), comandantul NORAD (Comandamentul Apărării Aeriene a Americii de Nord).

“On Sept 23, 2024, NORAD aircraft flew a safe and disciplined intercept of Russian Military Aircraft in the Alaska ADIZ. The conduct of one Russian Su-35 was unsafe, unprofessional, and endangered all – not what you’d see in a professional air force.” – Gen. Gregory Guillot pic.twitter.com/gXZj3Ndkag