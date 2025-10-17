Baloane misterioase de mare altitudine, observate deasupra mai multor state americane. Reapare spectrul spionajului aerian

Baloanele plutesc la altitudini care depăşesc 18.000 de metri FOTO:X@JoshWhoX

Locuitorii din mai multe state americane privesc din nou spre cer cu nelinişte, după ce mai multe baloane albe, de mare altitudine, au fost observate plutind deasupra unor zone extinse din Colorado, Arizona şi Alabama. Imaginile, distribuite masiv pe reţelele sociale, au reaprins temerile legate de supravegherea străină şi de lipsa de transparenţă a autorităţilor, la doar doi ani după episodul balonului chinezesc care a traversat continentul american, scrie Daily Mail.

Amintirea incidentului din 2023 revine în atenţie

În februarie 2023, un balon suspectat că aparţine Chinei a survolat Statele Unite de la vest la est, înainte de a fi doborât de un avion de vânătoare în largul coastelor Carolinei de Sud. Evenimentul a provocat o criză diplomatică între Washington şi Beijing şi a alimentat o amplă dezbatere internă despre vulnerabilităţile apărării aeriene americane.

Noile apariţii par să reactiveze aceleaşi frici. Mulţi se întreabă, din nou, „cine ne urmăreşte deasupra norilor?”

Martori şi ipoteze contradictorii

Relatările din ultimele săptămâni descriu obiecte albe, greu de distins la ochiul liber, plutind la altitudini care depăşesc 18.000 de metri — mult peste nivelul de zbor al avioanelor comerciale. În Tucson, Arizona, mai multe persoane au raportat baloane similare, unele fiind suspectate că ar transporta echipamente de spionaj.

Ulterior, verificări independente au arătat că cel puţin unul dintre obiecte făcea parte dintr-un test al armatei americane. Dezvăluirea nu a calmat însă spiritele. Dimpotrivă, a generat noi întrebări privind modul în care aceste tehnologii sunt testate deasupra zonelor populate.

„Este o tehnologie care, din punct de vedere constituţional, nu poate fi aplicată asupra populaţiei americane”, a declarat pentru Arizona Mirror Jay Stanley, analist principal la Uniunea Americană pentru Libertăţi Civile (ACLU). „Chiar şi testarea în vederea unei utilizări militare externe ridică serioase semne de întrebare privind datele colectate.”

Baloane invizibile pe radar şi suspiciuni în creştere

Cel mai recent incident a avut loc în apropiere de Lemmon, Arizona, unde martorii au încercat fără succes să urmărească balonul pe aplicaţii de monitorizare a traficului aerian. „Nu apare pe Flightradar24, spre deosebire de altele din ultimele săptămâni”, a scris un utilizator pe Reddit. „L-am văzut afară acum câteva minute. De obicei sunt la 18.288 metri. Trebuie să fie uriaş!”, a adăugat altul.

În iunie, o serie de baloane similare au fost observate deasupra oraşelor Tucson şi Sierra Vista, unde au rămas vizibile mai bine de o săptămână.

În Colorado, autorităţile locale au confirmat că obiectul raportat la Boulder era un balon de tip Aerostar Thunderhead, un model direcţionabil folosit în scopuri ştiinţifice şi de telecomunicaţii.

Compania Aerostar confirmă: o parte dintre baloane sunt americane

Firma Aerostar, cunoscută pentru dezvoltarea baloanelor de cercetare şi a sistemelor de comunicaţii de mare altitudine, a admis că deţine mai multe dintre dispozitivele observate de-a lungul Statelor Unite.

Un meteorolog din Alabama, James Spann, a anunţat pe platforma X că balonul observat recent deasupra statului aparţine aceluiaşi tip de sistem: „Am primit numeroase sesizări privind un obiect de mare altitudine deasupra nordului statului Alabama. Pare a fi un balon (HBAL787), care s-a deplasat spre sud în cursul după-amiezii.”

Acesta a traversat ulterior graniţa spre Tennessee, la o altitudine de peste 18.000 de metri — aproape dublul înălţimii de zbor a unui avion comercial.

Între cercetare ştiinţifică şi neîncredere publică

Specialiştii afirmă că baloanele de mare altitudine sunt folosite frecvent pentru studii atmosferice şi teste de comunicaţii. Cu toate acestea, vizibilitatea lor crescută şi lipsa unor informaţii oficiale clare au alimentat suspiciunile şi teoriile conspiraţioniste.

O anchetă publicată la începutul anului de Newsweek a reluat cazul balonului chinezesc din 2023, dezvăluind că acesta conţinea componente electronice fabricate în Statele Unite. Potrivit surselor citate, dispozitivul includea module de comunicaţie prin satelit şi senzori produşi de cel puţin cinci companii americane.

Un brevet descoperit ulterior în registrele chineze ar fi arătat modul în care Beijingul putea utiliza aceste componente occidentale pentru a controla baloanele şi pentru a colecta date sensibile.

O dilemă în aer: între tehnologie şi transparenţă

Deşi tot mai mulţi experţi explică fenomenele prin motive ştiinţifice sau militare legitime, percepţia publică rămâne dominată de neîncredere. Într-un climat politic tensionat şi marcat de precedente recente, fiecare balon devine simbolul unei întrebări nerezolvate: cât de sus se ridică graniţa dintre securitate şi supraveghere?

