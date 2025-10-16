Autoritățile americane aprobă lansarea unei noi bănci susținute de miliardari cu legături cu administrația Trump

La fel ca Anduril și Palantir, denumirea „Erebor” este inspirată din universul lui J.R.R. Tolkien – muntele solitar din Stăpânul Inelelor/FOTO:X@BTC_Archive

Autoritățile de reglementare americane au aprobat înființarea unei noi bănci, Erebor, sprijinită de un grup de miliardari din domeniul tehnologiei cu legături cu administrația Trump. Proiectul își propune să acopere golul lăsat de prăbușirea Silicon Valley Bank, principala instituție financiară dedicată companiilor de tehnologie, scrie Financial Times.

Banca a fost fondată în 2025 de Palmer Luckey, cofondator al contractorului militar Anduril Industries, și Joe Lonsdale, șeful fondului de investiții 8VC și cofondator al companiei de analiză de date Palantir. Printre susținătorii inițiali se numără și Founders Fund, fondul de investiții al lui Peter Thiel, precum și Haun Ventures, specializat în active digitale.

La fel ca Anduril și Palantir, denumirea „Erebor” este inspirată din universul lui J.R.R. Tolkien – muntele solitar din Stăpânul Inelelor, ale cărui comori sunt recuperate de la dragonul Smaug.

Ținta: economia inovației

Conform documentelor depuse pentru obținerea licenței bancare, Erebor se va adresa în special companiilor din „economia inovației” a Statelor Unite – firme din domeniile criptomonedelor, inteligenței artificiale, apărării și producției avansate. De asemenea, banca va deservi investitori și angajați ai acestor companii.

„Ne dorim o bancă stabilă, cu risc redus, care să facă lucruri obișnuite într-un mod responsabil, fără a pune în pericol clienții”, a declarat o persoană apropiată conducerii Erebor.

Aprobarea și reglementarea

Erebor a primit aprobare preliminară și condiționată din partea autorităților federale la doar patru luni de la depunerea cererii, un termen neobișnuit de scurt. Decizia este interpretată ca parte a inițiativei administrației Trump de a relaxa reglementările și de a încuraja intrarea pe piață a noilor instituții financiare, inclusiv a celor din zona tehnologică și a activelor digitale.

Înainte de deschiderea oficială, banca trebuie să treacă printr-o serie de verificări suplimentare privind conformitatea și securitatea informatică, un proces care ar putea dura câteva luni.

Legături politice și finanțare

Luckey și Lonsdale s-au numărat printre susținătorii financiari ai campaniei lui Donald Trump din 2024, în timp ce Peter Thiel a sprijinit campania vicepreședintelui JD Vance. Potrivit surselor apropiate proiectului, nu a existat „niciun tratament preferențial” în procesul de aprobare.

Erebor este susținută de un capital inițial de 275 de milioane de dolari, din care cea mai mare parte reprezintă capital de reglementare, neutilizabil pentru operațiuni. Finanțarea curentă a fost asigurată integral de Palmer Luckey, urmând ca banca să atragă fonduri suplimentare pentru extindere.

O bancă digitală, fără ghișee

Sediul central va fi amplasat în Columbus, Ohio, cu un birou secundar la New York, însă toate serviciile vor fi oferite exclusiv online, printr-o aplicație mobilă și o platformă web.

Luckey și Lonsdale au decis să lanseze Erebor după colapsul Silicon Valley Bank, în 2023, care lăsase mii de start-up-uri tehnologice fără partener bancar. Potrivit unor surse apropiate, compania Anduril a lui Luckey folosea SVB drept bancă principală înainte de prăbușirea acesteia.

Operațiuni bazate pe monede stabile

Banca intenționează să integreze tranzacțiile cu „stablecoins”, criptomonede legate de valoarea unor active reale, precum dolarul american. Administrația Trump a anulat recent o serie de restricții impuse de predecesorul său asupra acestor operațiuni.

Un reprezentant al Erebor a explicat că aprobarea rapidă se datorează „unui plan de afaceri extrem de conservator”, subliniind că instituția „nu va fi o bancă experimentală de tip crypto-tech”.

Erebor va fi condusă de Jacob Hirshman, fost consilier al companiei de criptomonede Circle, și Owen Rapaport, cofondator al Aer Compliance, firmă de software pentru active digitale. Președinte va fi Mike Hagedorn, fost vicepreședinte executiv la Valley National Bank din New Jersey. Luckey și Lonsdale nu vor avea roluri operaționale zilnice în cadrul noii bănci.

